سنة تأسيسية بالجامعات.. وزير التعليم العالي يكشف عن مقترح يغيِّر مسار الطالب

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تبحث عن شركاء الصناعة في وضع المناهج الدراسية الجديدة؛ حتى تتم تلبية احتياجات مجتمع الصناعة في الوظائف المطلوبة، ومنها على سبيل المثال التعاون بين وزارتَي الاتصالات والتعليم العالي.

وأضاف عاشور، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ضمن الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا، اليوم الأحد، أنه في الوقت الحالي هناك مقترح آخر للسنة التأسيسية في الجامعات، تهدف إلى تغيير مسارات الطالب للالتحاق بالتخصص الذي يريد دراسته في الجامعة، وذلك بالسماح له بالالتحاق بدراسة السنة التأسيسية بإحدى الجامعات الحكومية.

وأكد وزير التعليم العالي أنه في حالة دراسة الطالب السنة التأسيسية؛ سيكون هناك تقييم، وإذا كان يصلح سيسمح له بتغيير مسار الدراسة الجامعية، وإذا كان لا يصلح لن يستفيد من مقترح السنة التأسيسية.

وأشار الوزير إلى تطبيق الجامعات وإتاحة الفرصة لدراسة المناهج البينية والعلوم البينية التي تسمح بدراسة التخصصات المتداخلة.

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