تحذير من استخدام عضاضات تخفيف آلام تسنين الأطفال في حالات محددة

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد فاروق راشد هلال، الأستاذ بمعهد بحوث الفم والأسنان، قسم التقويم وطب أسنان الأطفال، إن العضاضات من الوسائل المساعدة في تخفيف أعراض التسنين.

وأوضح هلال، خلال نشرة بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث، إن استخدام العضاضات أو الببرونات أو عمل مساج للثة، يقلل الألم عن طريق الضغط واستهداف الأطراف العصبية، مع تأكيد ضرورة أن تكون العضاضات لينة ولا تحتوي على مادة البيسفينول الضارة.

وتابع الأستاذ بمعهد بحوث الفم والأسنان: وفي نفس الوقت لا تكون شديدة الليونة؛ حتى لا يتسرب السائل الداخلي وتكون في صورة أشكال وألوان جذابة؛ مما يساعد على تقبل الرضيع لها، وفي حالة الألم الشديد يمكن وصف بعض المسكنات؛ مثل الباراسيتامول والأبيوبروفين، بعد التواصل مع طبيب الأطفال المتابع مع الرضيع.

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