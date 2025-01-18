"أطباء" يحذرون من هذه الأعراض أثناء "تسنين" الأطفال: مراجعة الطبيب ضرورية

كتب- عمر صبري:

أكد الباحث محمد فاروق راشد هلال، من معهد بحوث الفم والأسنان، قسم التقويم وطب أسنان الأطفال، أن الأسنان اللبنية تبدأ بالظهور في عمر 4 إلى 8 أشهر، بدءًا بالقواطع السفلية ثم القواطع العلوية، وتكتمل بظهور الضروس الخلفية الثانية بين عمر 30 إلى 36 شهرًا.

وأشار في نشرة بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث إلى أن هذه الأرقام تقريبية وقد تختلف بمقدار 6 أشهر.

أعراض التسنين الشائعة

أوضح أن التسنين غالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض بسيطة، مثل:

- ألم متقطع.

- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

- مص الأصابع وحك اللثة.

- اضطرابات النوم.

- فقدان الشهية.

- الإسهال.

- زيادة إفراز اللعاب.

تحذير من ارتفاع الحرارة

حذر الباحث، من تجاهل ارتفاع كبير في درجة الحرارة (تجاوز 39 درجة مئوية)، مشيرًا إلى أنه قد يكون ناتجًا عن أسباب أخرى، مثل التهاب اللوزتين، وليس التسنين. لذلك، ينصح بمراجعة الأطباء فورًا لتحديد السبب ومعالجته.

نصائح للتعامل مع التسنين

- استخدام أشياء باردة (وليست مجمدة) مثل شرائح الخيار والجزر أو ملعقة باردة للضغط على اللثة، حيث يساعد ذلك على تقليل الألم والالتهاب.

- تجنب الأطعمة الصلبة التي قد تسبب جروحًا في اللثة أو تمثل خطرًا على الأطفال غير القادرين على بلع الأطعمة الصلبة.

- مراقبة الأطفال أثناء استخدام هذه الأدوات لتجنب خطر الاختناق من بقايا الطعام الصغيرة.

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