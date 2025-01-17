19 كلية بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية نصف العام بمجموع 53% لطلاب الثانوية

كتب - عمر صبري:

يواصل طلاب الثانوية العامة الحكومية والشهادات العامة المعادلة العربية والأجنبية وطلاب الثانوية الأزهرية والشهادات الفنية، التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية خلال مرحلة تنسيق نصف العام 2025.

وخاطب أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة رؤساء الجامعات بإعمال نفس الحدود الدنيا املعمول بها بها خلال تنسيق العام الجامعي الحالي 2024- 2025 وهي كالتالي:

الحد الأدنى لـ19 كلية هي التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، العلوم الأساسية، الحقوق، السياحة والفنادق، التمريض، الآثار، الفنون السينمائية والسويدي التكنولوجية، وجامعة ساكسوني فبلغ 53% في كافة الجامعات.

بينما بلغ الحد الأدنى لنفس الكليات في جامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا و6 أكتوبر ومصر الدولية، أكتوبر للعلوم الحديثة 55%.

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