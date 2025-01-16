احتفالية تجديد اعتماد كلية الطب بجامعة عين شمس للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

كتب- عمر صبري:

شهدت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية مميزة بمناسبة تجديد اعتمادها للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور عدد كبير من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

الاحتفالية جاءت بحضور: الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة السابق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، مديرو المستشفيات والمراكز، وفريق اعتماد كلية الطب.

وعبر الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن شكره لفريق كلية الطب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تاريخ الكلية العريق وكفاءة كوادرها العلمية.

وشدد على أن مفهوم الجودة لا يقتصر على التنظيم الورقي، بل يتطلب ممارسات فعلية وجهود مستمرة للحفاظ على هذا المستوى.

وأشار إلى أن الكلية كانت رائدة في تأسيس الجامعة، مؤكدًا دورها في عمليات التطوير المستمرة.

وهنأ الدكتور محمود المتيني لاختياره عضوًا في المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر، كما هنأ الدكتور عمرو علي عبد الرحمن لاختياره ضمن لجنة المشروعات في المجلس نفسه.

وأوضح الدكتور علي الأنور، عميد الكلية، أن تجديد الاعتماد للمرة الثالثة يبرز الالتزام بمنظومة الجودة في جميع قطاعات الكلية، وهو نتاج أداء قوي وتكاتف بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وأشار إلى أن العمل على تجديد الاعتماد جسد مفهوم الجودة في الممارسات اليومية، معربًا عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة ووحدة ضمان الجودة وجميع منتسبي الكلية على جهودهم المستمرة.

وعكست الاحتفالية مكانة كلية الطب بجامعة عين شمس كرمز للتميز والجودة الأكاديمية، مع الالتزام بمواصلة الريادة العلمية والبحثية لدعم التعليم الطبي في مصر.

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