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تحديث بيانات.. قرار بجامعة عين شمس لطلاب الفرقة الرابعة كلية الآداب

02:56 م الأربعاء 15 يناير 2025

جامعة عين شمس

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كتب- عمر صبري:

نشرت كلية الآداب جامعة عين شمس تنبيهًا مهما لطلاب الفرقة الرابعة بكافة أقسام الكلية بضرورة طباعة استمارة 104.

ووجهت كلية الآداب جامعة عين شمس الطلاب بضرورة ملء الاستمارة وتسليمها لإدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية.

وأوضحت كلية الآداب أهمية ذلك لتحديث بيانات الطلاب الشخصية، للعام الحالي 2024/2025 مع ضرورة تسليم والمرفقات المطلوبة مع الاستمارة، على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر فبراير 2025.

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