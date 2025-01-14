ضمت وزراء ومحافظين سابقين ورجال أعمال.. أبرز تغييرات قطاعات الأعلى للجامعات 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات كامل تفاصيل التشكيل الجديد للجان قطاعات المجلس، والتي بدأ العمل بها بدءًا من يوم 5 يناير الماضي.

شهدت التغيرات الجديدة ترأس وزراء سابقين ورؤساء لجان بمجلس النواب ومحافظين سابقين وكذلك رجال أعمال كأعضاء من ذوي الخبرة داخل لجان المجلس من بينهم كامل أبو علي مالك مالك فنادق الباتروس عضوا بلجنة قطاع الدراسات السياحية، الدكتور شيرين حلمي رئيس شركة فاركو للأدوية بلجنة قطاع الدراسات الصيدلانية الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب لشركة فاكسيرا.

كما ضمت وزراء تربية وتعليم سابقين ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدكتور أشرف حاتم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور السيد دعدور رئيس جامعة مياط السابق.

وفيما يلي تشكيل رؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات:

1- قطاع الآداب: برئاسة الدكتور أحمد عبد الله زايد الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس مكتبة الإسكندرية وأمانة الدكتور محمد نجيب أحمد محمود التلاوى الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنيا.

2- قطاع الدراسات التربوية: برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط سابقاً وأمانة الدكتور ماجد محمود أبو العنين العميد السابق لكلية التربية جامعة عين شمس.

3- قطاع الآثار والتراث: برئاسة الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي وزير الآثار الأسبق وأمانة الدكتور علاء عبد المحسن شاهين الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة.

4- قطاع الفنون والتربية الموسيقية: برئاسة الدكتور علية محمود عبد الهادي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وأمانة الدكتور طارق صالح سعيد الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

5- قطاع الدراسات اللغوية: برئاسة الدكتور صالح هاشم مصطفى عبد الرازق رئيس اتحاد الجامعات العربية السابق وأمانة الدكتور علا عادل محمد عبد الجواد نائب رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

6- قطاع الخدمة الاجتماعية: برئاسة الدكتور أحمد محمد يوسف عليق الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وأمانة الدكتور كريم حسن أحمد همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.

7- قطاع العلوم الرياضية: برئاسة الدكتور محمد أمين محمد رمضان الأستاذ بكلية العلوم الرياضية جامعة حلوان وأمانة الدكتور هيثم عبد الحميد أحمد داود الأستاذ بكلية العلوم الرياضية جامعة حلوان.

8- قطاع الدراسات الإعلامية: برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة الأسبق وأمانة الدكتور وليد فتح الله بركات الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

9- قطاع الدراسات القانونية: برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق، وأمانة الدكتور محمد أنس قاسم جعفر رئيس جامعة بنى سويف ومحافظها الأسبق.

10- قطاع الاقتصادية والعلوم السياسية: برئاسة الدكتور هبة أحمد عبد السلام نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأمانة الدكتور سامي السيد فتحي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الأسبق.

11- قطاع السياحة والفنادق: برئاسة الدكتور حازم أحمد عطية الله الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، ومحافظ الفيوم الأسبق، وأمانة الدكتور مي إبراهيم زكي الأستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

12- قطاع الدراسات التجارية: برئاسة الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وأمانة الدكتور مجدي جمال عبد القادر الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة.

قطاع الدراسات الطبية: برئاسة الدكتور أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأمانة الدكتور على محمد صادق صبور رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس.

14- قطاع طب الأسنان: برئاسة الدكتور محمد صلاح الدين أيوب الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وأمانة الدكتور محمد حسام الدين الملاح الأستاذ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

15- قطاع التمريض: برئاسة الدكتور سهير على بدر الدين العميد السابق لكلية التمريض جامعة بني سويف، وأمانة الدكتور نادية محمد طه الأستاذ بكلية التمريض جامعة الزقازيق.

16- قطاع الدراسات الصيدلية: برئاسة الدكتور عبد الناصر بدوي إبراهيم سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وأمانة الدكتور أحمد حسن حسنى الشافعي الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

.17- قطاع دراسات العلاج الطبيعي: برئاسة الدكتور علاء الدين بلبع الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، وأمانة الدكتور نيفين عبداللطيف عبدالرؤوف وكيل كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

18- قطاع الطب البيطري: برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم محمد سوسة رئيس جامعة بنها السابق، وأمانة الدكتور فكرى محمد حسين سيد عميد كلية الطب البيطرى جامعة الاسكندرية السابق.

19 - قطاع الدراسات الهندسية: برئاسة الدكتور هاني محفوظ هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وأمانة الدكتور شيرين محيى الدين وهبة رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

20- قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية: برئاسة الدكتور محمد عصام أحمد مختار خليفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس الأسبق، وأمانة الدكتور هالة حلمى محمد زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها الأسبق.

21- قطاع الدراسات الزراعية: برئاسة الدكتور عبد الغني محمد الجندي عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الأسبق، وأمانة الدكتور أيمن حافظ محمد عامر الأستاذ بكلية كلية الزراعة الحيوية جامعة هليوبوليس.

22- قطاع العلوم الأساسية: برئاسة الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي السقا رئيس جامعة السويس السابق، وأمانة الدكتور فكيهة محمد الطيب هيكل الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة.

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