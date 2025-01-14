مؤتمر بطب عين شمس يوصي بهذا الأمر للتأهيل وإصابات الملاعب

كتب- عمر صبري:

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد أكثر من عشرين جلسة علمية متنوعة منها جلسات علمية لتقديم أحدث ما توصل إليه العلم وجلسات نقاش تفاعلية لمناقشة الحالات الشائكة أو النادرة في مختلف أفرع التخصص وكان لها أثر طيب علي جميع المستويات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

انتهى المؤتمر بعدة توصيات أهمها الاهتمام بشباب الأطباء وحديثي الالتحاق بالتخصص حتي يكونوا علي مستوى عالي من العلم والمعرفة، والاهتمام والإلمام بدور التكنولوجيا و تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها لصالح المريض المصري.

تضمنت أيضاً إلقاء الضوء بالتعاون مع باقي المؤسسات والهيئات على العادات السيئة في الأكل والشرب والمرتبطة بظهور أمراض هشاشة العظام، والتأكيد علي الطرق الحديثة في التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية وكيفية الوقاية منها.

كما أوصى المؤتمر باتباع أحدث طرق العلاج للأمراض الروماتيزمية والمناعية، والتأكيد علي أن التأهيل وإصابات الملاعب تتم من خلال عمل مشترك بين أفرع الطب المختلفة و التوضيح بأمثلة مشابهة.

يذكر أن المؤتمر استمر فى الفترة من ٨ وحتى ١٢ يناير الجارى، برئاسة أ.د هبة الله الشامي، رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

اقرأ أيضا:

قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان





مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد



