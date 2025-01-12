طب القاهرة: مستشفيات قصر العيني استقبلت 2 مليون مريض في 2024

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، أن عام 2024 شهد قفزات نوعية في مسيرة مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العينى)، تجسدت الإنجازات البارزة في تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030 التي تضع القطاع الصحي المصرى على رأس أولويات التنمية المستدامة.

وأوضح أنه تردد على المستشفيات خلال عام 2024 أكثر من 2 مليون مريض من اجمالي عدد المرضى المترددين على القطاع الصحي فى جمهورية مصر العربية والذى يقدر بحوالي 57 مليون مريض سنويا بواقع 3% من إجمالى عدد المرضى المترددين على القطاع الصحي فى جمهورية مصر العربية.

وأضاف: كما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية خلال عام 2024 نحو 93.746 عملية، فى حين بلغ عدد المرضى المحجوزين بالمستشفيات خلال عام 2024 نحو 340.199 مريض، وبلغ عدد حالات الإيكمو 63 حالة، وعدد الغسيل الكلوى 53.334، وعدد حالات القسطرة القلبية للكبار 3255 حالة، وعدد جراحة القلب للكبار 492، وعدد القسطرة القلبية للاطفال 990، عدد أشعة الرنين 21412، وبلغت عدد حالات TAVI 5حالات.

وذكر أن تقييم مستشفيات جامعة القاهرة ارتقى ليحتل المركز الـ36 بين 250 مستشفي ومركز طبي عالمي في 46 دولة يقوم تصنيف AMC بتغطيتهم العام الحالي 2024، حيث ارتقى إلى المرتبة الأعلى في التصنيف الدولي للمستشفيات بعد أن كان تصنيفه الدولي 86.

ولفت أن التجديدات بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصي الياباني شهد إحلال وتجديد محطة الكهرباء، تطوير وحدة تحضير العلاج والتغذية الوريدية، تجديد القسطرة القلبية حيث تم تجديد وتطوير شامل للوحدة، تطوير شامل للمنطقة الإدارية حيث تم تجديد المنطقة الإدارية بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى لتواكب التطور العصرى وخلق بيئة عمل متميزة، تجديد وحدة الامراض الباطنيه 2، تجديد وحدة الامراض الباطنية 3، إنشاء منظومة الحريق.

وتابع: أما التجديدات بمستشفى الاطفال ابو الريش المنيرة فشهدت تطوير رعاية الدور السابع الجديدة والتى تضم ٢٩ سرير بزياده ٢٠٠% عن العدد السابق و هي رعاية مركزة، تجديد وحدة الاقامة بالدور السادس والرعاية المتوسطة، تجديد وحدة الاقامة بالدور الخامس، إحلال وتجديد المصاعد، إحلال وتجديد الغلايات.

ونوه أن التجديدات بمستشفي المنيل الجامعي شملت وحدة طب الحالات الحرجة - الوحدة الرابعة -الايكمو - أحد المراكز العالمية للتدريب في مجال الإيكمو، تجديد وحدة طب الحالات الحرجة - الوحدة الثانية، تجديد وحدة فحص المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية وتضمنت شراء جهاز فحص الثدي، تجديد وحدة الأشعة التداخلية، تجديد وحدة الرنين المغناطيسي بقسم الأشعة وشراء جهاز رنين مغناطيسي بمواصفات عالية.

وبالنسبة لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، نظم المستشفى حفل ختام المرحلة الأولي من مشروع صحة تك وشهد الحفل افتتاح غرفة الغسيل الكلوي قيمتة (45) مليون جنية مصرى، وتم طوير شامل لقسم الأشعة بأحدث الأجهزة، رفع كفاءة وحدة صحة المرأة، إضافة 16 جهازًا حديثًا لوحدة الغسيل الكلوي، تدشين العمل بأول جهاز هشاشة عظام بمستشفيات جامعة القاهرة، تطوير الرعاية المركزة الجراحية وأمراض الكبد بطاقة 20 سريرًا، تجديد منطقة المرضى بطاقة 32 سريراً لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد أن مستشفى ثابت ثابت هو مشروع ضخم وطموح يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة، ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية يتميز المستشفى بتصميمه الحديث وتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية، كما توفر المستشفى خدمات صحية متكاملة ومتخصصة للمرضى، بما في ذلك الرعاية الأولية، والجراحة، والأشعة، والتحاليل الطبية، وغيرها من الخدمات، كما يضم المستشفى عددًا كبيرًا من الأسرة، وغرف العمليات، والعيادات الخارجية، المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، مما يضمن تقديم خدمات طبية لها طابع الاستدامة بجودة عالية، والمتوافقة مع رؤية الدولة 2030 للقطاع الصحي المصرى.

وتعد نسب الإنجاز بالمستشفي من حيث الأعمال الاعتيادية والكهرباء ومنظومة الحريق، فيما يخص مبني (أ) يترواح نسب الانجاز في الأعمال المذكورة بنسبة 93,6%، فيما يخص مبني (ب)يترواح نسب الانجاز في الأعمال المذكورة بنسبة88.6%، فيما يخص مبني (ج)يترواح نسب الانجاز في الأعمال المذكورة بنسبة79.6%، فيما يخص مبني (د)يترواح نسب الانجاز في الأعمال المذكورة بنسبة83.6%.

وفيما يتعلق بكلية الطب، شهدت الافتتاحات والتجديدات فى البنية التحتية لكلية الطب، تجديد مجمع الملاعب بالكلية، تجديد استراحات أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات و بمركز المؤتمرات، تأسيس مكتب خدمة أعضاء هيئة التدريس بمبني إدارة الكلية، تجديد القاعات الدراسية ومدرجات الاقسام الأكاديمية، تجديد قاعة كبار الشخصيات بمركز التعليم المتطور (LRC)ودورات المياة.

ونالت الأقسام الإكلينيكية بمستشفيات جامعة القاهرة لأول مرة بالتزامن مع حصول الاقسام الأكاديمية بالكلية علي شهادة "ISO"(9001 /2105) لنظام إدارة الجودة و (21001/2018 )لنظام إدارة المؤسسات التعليمية وذلك مما يدل علي مدي التطور المسبوق لأقسام المستشفيات الإكلينيكية، بالإضافة إلى حصول كلية طب قصر العيني لأول مرة على شهادتي ISO 14001/2015 وISO 45001/2018 فى إدارة البيئة والصحة المهنية، وتدشين العمل بالمكتب الأخضر بالتعاون و الشراكة مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وفازت كلية طب قصر العينى بإنشاء دورية علمية عن طب الكوارث والطوارئ بالشراكة مع الناشر الدولي .Springer، والإعلان عن نتيجة مبادرة قصرى (1) للمشاريع البحثية والاعلان عن فتح التقدم لمبادرة قصرى (2) للمشاريع البحثية، وترشح كلية الطب قصر العينى ضمن أفضل ١٠ مؤسسات للحصول علي جائزة التميز الحكومي، وعقد ورشة عمل للتدريب علي امتحانات الزماله بالتعاون بين قسم الجراحه العامة وكليه الجراحين بادنبره (لندن) لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية العالمية ذات التاريخ العريق.

ووصل أعداد القوافل الطبية في عام 2024 بإجمالى عام 25 قافلة طبية تم من خلالها الكشف الطبي والتشخيص والعلاجي لأكثر من (9,486) مريض متردد، وبلغ عدد الطلاب الوافدين بكلية الطب جامعة القاهرة في حدود (5407)طالب وطالبة.

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