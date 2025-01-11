لتوفير منح بالصين.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من شركة چيلي الصينية

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من شركة چيلي الصين

كتب- عمر صبري:

التقى الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفدًا من شركة چيلي الصينية.

وأضاف أنه تم البحث في سبل التعاون الاستراتيجي بين الجانبين. وتم الاتفاق على عدة نقاط، منها تدريب طلاب كلية الهندسة في التخصصات المتاحة بمصانع الشركة، الاستفادة من المحتوى التعليمي على منصات الشركة الإلكترونية.

وأشار إلى مناقشة إتاحة منح للطلاب المصريين لمدة تصل إلى عام أكاديمي في دولة الصين بالإضافة إلى الاستمرار في التشاور لوضع إطار لاتفاق استراتيجي للتعاون بين الجامعة والشركة.

حضر اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، الدكتور كمال عبيد مدير إدارة التعاون الدولي.

اقرأ أيضا

بيان مهم من الصحة بشأن إلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

برلماني يطالب الحكومة بقرار عاجل لتأجيل تطبيق البكالوريا المصرية



