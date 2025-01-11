جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية كفر واصلين بمركز أطفيح بالجيزة -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة لقرية "كفر واصلين" بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأوضح عبد الصادق أن قوافل جامعة القاهرة تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القافلة نجحت في تحقيق أهدافها؛ حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد منها نحو 1537 مواطنًا، منهم 637 استفادوا من الخدمات الطبية؛ حيث تم علاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد والباطنة والعظام والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان والمسالك البولية والعلاج الطبيعي، إلى جانب تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعة القاهرة؛ لإجراء الجراحات واستكمال العلاج.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن القافلة قدمت خدماتها التوعوية لنحو 870 مواطنًا من الأهالي، وقدمت الخدمات البيطرية لنحو 40 مزارعًا، وتم توعيتهم بالطرق السليمة لرعاية الثروة الحيوانية، وقدمت الخدمات التوعوية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ لتعريفهم بمخاطر الإدمان والتعاطي والتدخين.

وأشارت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من الأهالي والاهتمام بهم على الوجه الأكمل؛ لمواصلة دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعكس رؤيتها لتعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مؤكدةً أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط؛ بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

جدير بالذكر أن القافلة التنموية الشاملة لقرية "كفر واصلين" بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، قد ضمت نخبةً متميزةً من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والدراسات العليا للتربية، والتربية للطفولة المبكرة، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، و"بيت التطوع" صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان.

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