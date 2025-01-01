مستشفى عين شمس تحدد 4 حالات يجب غسل الأيدي بعدها

كتب- عمر صبري:

حدد مستشفى عين شمس التخصصي، التابع لكلية الطب جامعة عين شمس، عدد من الأليات لمواجهة الإصابة بنزلات البرد، والتي من بينها غسل اليدين.

وأوضح المستشفى خلال منشور توعوي، أن غسل اليدين وسيلة دفاعية فعالة ضد الإصابة بمختلف أنواع العدوى، لأن غسل اليدين -بالماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية- يلعب دورًا كبيرًا في القضاء على الكائنات الدقيقة العالقة بسطح الجلد، بما في ذلك الفيروس المسبب لنزلات البرد.

وذكر أنه هناك أوقات محددة يزداد فيها الحاجة لغسل اليدين، وهي:

1 - بعد العطس أو السعال.

2 - فور العودة إلى المنزل.

3 - قبل تناول الطعام.

4 - عقب مصافحة الآخرين.

وشدد المستشفى أنه إذا لم يكن متوفرًا الماء والصابون، يمكن تطهير اليدين بالمعقم، بشرط أن يحتوي على الكحول الإيثيلي بنسبة 70% على الأقل.

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