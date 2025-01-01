ورشة عمل لتعليم "الجرافيك ديزاين والتصوير" بطب أسنان عين شمس

كتب - عمر صبري:

نظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ورشة عمل لتعليم "الجرافيك ديزاين والتصوير"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور كريم البطوطي عميد الكلية، والدكتورة ريهام مجدي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة أميرة النجار مدير نادي الابتكار وريادة الأعمال بالكلية.

بحضور الدكتور إسلام عدلي مدير iClub بجامعة عين شمس، والمهندس مصطفى مجدي ممثل مركز iHub، وقد أشار الدكتور إسلام عدلي في كلمته إلى الرؤية الجديدة لمركز الابتكار وريادة الأعمال وعن هدف وحدة دعم التكنولوجيا Technology Support Unit.

كما أشاد بالدور الذي تلعبه جامعة عين شمس في الارتقاء بالبحث العلمي وتشجيع ودعم الأفكار الابتكارية، ودعم الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات.

وحاضر في اليوم العلمي المدرب المتميز عبد الرحمن شريف، حيث تم شرح محاضرة عن الجرافيك ديزاين لإعداد الطلاب لمجموعة واسعة من الخيارات المهنية.

كما تم شرح كيفية تصميم العلامة التجارية والإعلانات والبوسترات، وأيضًا طرق التصوير الفوتوغرافي المختلفة بالكاميرا أو الموبايل، وذلك بحضور 55 طالبًا من النظام العادي والكريديت، والذين تبادلوا الأسئلة مع المدرب مع التطبيق المباشر لما تعلموه خلال الورشة.

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