وزير التعليم اليوناني يزور مكتبة الإسكندرية على رأس وفد رفيع المستوى -صور

الإسكندرية - محمد البدري:



استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين؛ "كيرياكوس بيراكاكيس"؛ وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، يرافقه وفد يوناني رفيع المستوى؛ للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا في مصر والعالم.

ضم الوفد الزائر نيافة المتروبوليت يوأنس فوليوتيس، وديميتريوس سوتيروبولوس؛ رئيس أرشيف الدولة العامة في اليونان، والسيدة ماريا ديامانتي؛ مستشارة وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، وأثناسيوس ليوسيس؛ نائب رئيس البعثة بسفارة اليونان في القاهرة، السيد يوانيس بيرجاكيس؛ قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

استقبلت الوفد هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت الوزير نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".

تفقد الوزير والوفد المرافق له قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

وعبر الوزير والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة مكتبة الإسكندرية، وأبدوا إعجابهم بما شهدوه من كنوز ثقافية وتاريخية، وأشاد الوزير بالدور الثقافي والتعليمي الذي تقوم به المكتبة، كما أكد أن المكتبة تعد مركزاً حيوياً يربط بين الثقافات المختلفة ويعزز الحوار والتفاهم بين الشعوب.