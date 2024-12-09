رئيس جامعة القاهرة: ندعم جهود الدولة في الوقاية من الفساد

كتب- عمر صبري:

عقد محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة اجتماعا مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على دور الإدارة في التثبت من احترام الإدارات الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات، مؤكدا على ضرورة دعم جهود الدولة في الوقاية من الفساد.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع استعرض خطة إدارة الحوكمة خلال الفترة المقبلة، كما تم التأكيد على اختصاصات إدارة الحوكمة وخاصة في مجال المراجعة الدورية والفجائية على جميع أعمال الشئون الوظيفية والسجلات والملفات الخاصة بها.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الاجتماع أكد وجوب التحقق من مدى سلامة تطبيق أحكام القوانين المعمول بها، وتقديم المقترحات التصحيحية لتلافي وقوع أي أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء، فضلا عن مراجعة انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها.

واستمع رئيس الجامعة إلى مقترحات أعضاء الإدارة، مثمنا الأفكار البناءة التي طرحوها، ومؤكدا على واجبهم مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال الجامعة وممتلكاتها.

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