يمكنك شرب 3 أو 4 أكواب يوميًا.. الشاي الأخضر يساعدك على التركيز وتحسين الذاكرة

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين التي تساعد في اليقظة والتركيز العام و تحسين والذاكرة.

وأضافت أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، خلال مقالة بحثية بالمركز القومي للبحوث: يمكنك شرب 3-4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا للحصول على أفضل الفوائد.

كما أكدت أن شرب القهوة في الصباح يساعد على اليقظة والتركيز حيث وجد الباحثون أن استهلاك الكافيين يزيد من الذاكرة وتخزين المعلومة الاحتفاظ.

وتابعت: أيضًا يمكن أن تبدأ يومك بوجبة من عصير الفاكهة الطازجة وخبز كامل الحبوب مع السلمون وفنجان من القهوة.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى هذه الوجبة المتوازنة عليك محاولة القيام بهذه المهام وجعلها جزء من روتينك اليومي.

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