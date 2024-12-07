62.9% بالتعليم الجامعي الحكومي.. ننشر أرقام الطلاب المقيدين بالتعليم العالي

كتب- عمر صبري:



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الخميس الماضي، النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن من أهم المؤشرات قيد 3.8 مليون طالب بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2023/ 2024 مقابل 3٬7 مليون طالب عام 2022- 2023 بنسبة زيادة قدرها 1٬8%.

وضمت الجامعات الحكومية والأزهر 2٬4 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر؛ يمثلون 62٬9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023/ 2024)، مقابل 2٬5 مليون طالب عام (2022- 2023) بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.

وبلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة؛ منـها 287 كلية نظرية بها 2٬1 مليون طالب بنسبة 72.7٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر المقيدين، وعدد 260 كليــة عملية بعدد 644.7 ألف طالب، بنسبة 27.3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر.



وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالجامعات الحكومية والأزهر عام 2023 /2024 نحو 109.5 ألف عضو.

وتضم الجامعات التكنولوجية 20.9 ألف طالب مقيد بالجامعات التكنولوجية يمثلون 0٬6٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 12٬4 ألف طالب عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 68.2٪.

وبلغ عدد الجامعات 10 جامعات تضم 17 كليـة؛ منـها 2 كلية نظرية، بها عدد 621 طالبَا بنسبة 3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، وعدد 15 كليــة عملية بعدد 20.3 ألف طالب بنسبة 97٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، و719 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات التكنولوجية عام (2023 /2024).

وضمت الجامعات الخاصة والأهلية 365 ألف طالب مقيدين بالجامعــات الخاصة والأهلية يمثلون 9.7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 296٬9 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 28٬3٪.

وبلغ عدد الجامعات 62 جامعة تحتوي على 448 كلية؛ منها 125 كلية نظـرية بعدد 72٬9 ألف طالب بنسبة 19٬8٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 323 كلية عملية بعدد 292.9 ألف طالب بنسبة 80٬2٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وتضم 24٬9 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2023 /2024).

وبلغ عدد المعاهد الخاصة 170 معهدًا عاليًا يضم 775.7 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 20٬6٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023/ 2024) مقابل 660.6 ألف طالب عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة قدرها 17٬4٪، و9٬7 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2023 /2024).

وبلغ عدد الأكاديميات أربعًا تضم 35.3 ألف طالب مقـيدين بالأكاديميات يمثلون 0.9٪ من إجمالي طلاب التعلـيم العالـي عام (2023/ 2024)، مقابل 37.1 ألف طالب عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 5٪، وتضم 2٬1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام 2023 /2024)).

وتابع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: أما المعاهد الفنية فوق المتوسطة والكليات التكنولوجية (حكومي/ خاص)، فبلغ عدد الطلاب 199٬6 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية، والخاصة يمثلون 5.3٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023/ 2024) مقابل 199٬1 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 0٬2٪، وتضم 1٬9 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة عام (2023 /2024).















