49 مليون جنيه لتنفيذ نظام تقني لتطوير وحدة الغسيل الكلوي بقصر العيني الفرنساوي

كتب- عمر صبري:

وقعت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم خاصة بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي".

وتستهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم الخدمات التدريبية للأطباء والفنيين على أحدث تقنيات الفحص، لتنفيذ نظام تقني للمستشفيات بتكلفة تبلغ 45 مليون جنيه وتطوير وحدة الغسيل الكلوي وتوفير بعض الأجهزة والمستلزمات الفنية بتكلفة تبلغ 4 ملايين جنيه.

كذلك تهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في مستشفى الفرنساوي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: ١- تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي؛ ٢- التنمية المجتمعية؛ ٣- التدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وقال الدكتور إيهاب الشيحي مدير مستشفى الفرنساوى إن المستشفي يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لإستفادة مرضى المستشفى بشكل مباشر من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، سواء من حيث السرعة، والكفاءة، وجودة الرعاية، مما يسهم في تعزيز ثقتهم في المؤسسة الطبية ويزيد من درجة الرضا عن الرعاية التي يتلقونها.

جدير بالذكر أن مستشفى الفرنساوي شهدت منذ عدة أيام افتتاحات لعدد من مشروعات التطوير لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية وفق الأكواد العالمية. وشملت الافتتاحات التي قام بها رئيس الجامعة تطوير قسم الأشعة بالكامل بأجهزة مزودة بأحدث التقنيات، ورفع كفاءة وحدة صحة المرأة، وتطوير لوحدة غسيل الكلى وتزويدها ب16جهاز تعمل على مدار الساعة، فضلا عن تدشين العمل بالجهاز الوحيد في مستشفيات جامعة القاهرة لآشعة هشاشة العظام، هذا بالإضافة إلى تجديدات منطقة للمرضى بطاقة 32 سريرا وتخصيصها لأعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة منطقة A9 لتصبح رعاية مركزة جراحية ورعاية مركزة لأمراض الكبد بطاقة 20 سرير رعاية.

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