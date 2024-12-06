"كن قويًا - كن سويًا من أجل مصر" مبادرة جامعة حلوان لمواجهة الظواهر السلبية

كتب- عمر صبري:

أطلقت وحدة برامج التنمية البشرية التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مبادرة نوعية تحمل عنوان "كن قويًا - كن سويًا من أجل مصر".

مبادرة "كن قويًا - كن سويًا من أجل مصر"

تأتي هذه المبادرة كجزء من الدور الريادي الذي تقوم به جامعة حلوان في تحقيق المسؤولية المجتمعية ومواجهة التحديات التي تهدد المجتمع المصري.

الأهداف الرئيسية للمبادرة

تسعى المبادرة إلى التصدي لاثنتين من أخطر الظواهر السلبية التي تؤثر على الشباب والمجتمع بشكل عام، وهما:

1- ظاهرة الإدمان:

- رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول مخاطر الإدمان وتأثيره السلبي على الصحة الجسدية والنفسية، وكذلك على الاقتصاد والمجتمع.

- توفير الدعم النفسي والاجتماعي للشباب الذين يعانون من الإدمان ومساعدتهم على التعافي وبدء حياة صحية وإيجابية.

2- ظاهرة الزواج العرفي:

- توضيح الأضرار النفسية والاجتماعية والقانونية التي تنجم عن الزواج العرفي.

- تعزيز القيم الأسرية السليمة والوعي بأهمية تكوين أسر مستقرة وفق الأطر القانونية والاجتماعية السليمة.

محاور وأنشطة المبادرة

سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات داخل كليات جامعة حلوان، تستهدف رفع الوعي لدى الطلاب حول مخاطر الإدمان والزواج العرفي.

تسلط المحاضرات الضوء على التأثيرات السلبية لهذه الظواهر على الفرد والمجتمع، بما في ذلك الصحة النفسية والجسدية والاقتصادية.

وتسعى المبادرة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للشباب، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات تتعلق بالإدمان أو الزواج العرفي.

وتعمل على نشر ثقافة الوعي الصحي وتعزيز قيم الأسرة السليمة، بما يساعد على بناء مجتمع أكثر استقرارًا.

ويتم خلال المبادرة تعريف الطلاب بالموارد والخدمات المتاحة التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على المساعدة في مواجهة هذه الظواهر السلبية.

وتشمل هذه الموارد مراكز الدعم النفسي والاجتماعي، والمبادرات الوطنية لمكافحة الإدمان، والبرامج القانونية الموجهة لحل مشكلات الزواج العرفي.

تفاصيل التنفيذ والجهات الراعية

تقام فعاليات المبادرة على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، تحت رعاية، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتستهدف المبادرة كمرحلة أولى مجموعة من كليات جامعة حلوان، وهي: الخدمة الاجتماعية، التربية، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الطب، الصيدلة، العلوم، التمريض، التجارة، الحقوق.

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