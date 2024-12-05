ورشة عمل تناقش دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التغيرات المناخية

كتب- عمر صبري:

نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" والمركز القومي للبحوث ورشة عمل بعنوان "حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الحلول الذكية"، وذلك خلال يومي 2 و3 ديسمبر الجاري.

حضر الورشة الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة سمية السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الألكسو، والدكتور آمين الدهماني ممثل منظمة الألكسو، بالإضافة إلى نحو 40 مشاركًا من جامعات القاهرة، عين شمس، وحلوان، ووزارة البيئة، وعدد من الخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن وفود من عدة دول عربية مثل المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، فلسطين، اليمن، سلطنة عمان، الأردن ولبنان.

وأكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن محاور الورشة تركزت على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم الموارد المائية الجوفية والتنبؤ بتغيراتها في المناطق الجافة وشبه الجافة، بالإضافة إلى تعزيز المرونة في الأراضي الجافة باستخدام علوم البيانات.

دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة التغيرات المناخية

كما تم تناول موضوعات مثل التخفيف من آثار التغيرات المناخية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد الأولويات البيئية لتحقيق قرارات مستدامة لحفظ الموارد الطبيعية، واستفادة صور الأقمار الصناعية والمستشعرات في تتبع مستويات المياه الجوفية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ.

وفي كلمته، عبّر الدكتور ممدوح معوض، عن سعادته باستضافة المركز لهذه الورشة، مؤكدًا أن هذا التعاون بين اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الألكسو يعكس التزام البلدين بتعزيز الجهود العلمية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المركز القومي للبحوث يعد من أكبر المراكز البحثية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ويعمل على تقديم حلول مبتكرة لحماية البيئة.

من جهتها، هنأت الدكتورة سمية السيد، الدكتور ممدوح معوض، على توليه رئاسة المركز القومي للبحوث، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم بشكل كبير في حماية البيئة من خلال مراقبة التلوث البيئي وتطوير شبكات النقل.

وأضافت أن مصر بدأت استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وأنظمة الري الذكية التي ساهمت في تقليص استهلاك المياه بنسبة 25%.

من جانبه، نقل الدكتور آمين الدهماني، ممثل منظمة الألكسو، تحيات مدير عام المنظمة، مشيرًا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في معالجة وتحليل البيانات البيئية الضخمة.

وأوضح أن هذه التقنيات تساعد في فهم التغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، مما يساهم في تعزيز استعداد المجتمعات لمواجهتها وتقليل تأثيراتها، فضلاً عن تحسين إدارة الموارد الطبيعية.

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