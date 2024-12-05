خطوات تسجيل استمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
فتح قطاع المعاهد الأزهرية، باب تسجيل استمارات امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية.
ويمكن للطلاب تسجيل استمارات الامتحانات عبر الرابط التالي: اضغط هنا
الأوراق المطلوبة
وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:
- 4 صور شخصية مقاس ٤×٦ ذات خلفية بيضاء، مدون عليها الإسم والرقم القومي المكتوب في شهادة الميلاد.
- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة من السجل المدني.
- صورة بطاقة ولي الأمر، مدون عليها رقم الموبايل الخاص به.
- رسوم الشهادة الإعدادية والدمغات وحصر أيام الغياب.
- حافظة مستندات بلاستيك.
الفئات المسوح لها دخول الامتحانات
وجاءت الفئات المسموح لها دخول امتحانات الإعدادية الأزهرية، على النحو التالي:
- الطلاب الذين فصلوا لاستنفاذ مرات الرسوب "بالصف النهائي" من المرحلة بعد حصولهم على رخصتي الاستثناء أو عدم تمسكهم بتلك الرخصة.
- الطلاب الذين فصلوا للتخلف وللتجنيد.
- الطلاب الذين رسبوا في الصف الثاني الإعدادي من الخارج.
- الطلاب المتحفظ عليهم أو المسجونين أثناء موعد عقد الامتحانات.
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