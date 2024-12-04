أستاذ تغذية تكشف فوائد مذهلة للتوت: يزيد التركيز ويقوي صحة العقل

كتب- عمر صبري:

قال الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن العديد من الدراسات أظهرت أن تناول وجبة الإفطار يرتبط بالعديد من الآثار الإيجابية على الأداء الإدراكي.

وأضافت السيد، خلال نشرة بحثية، أنه من الصعب أن يستمر الفرد علي حالته من التركيز عندما يكون جائعًا، حيث يؤدي الجوع إلى الصداع والتعب وإنهاك المخ، لذا يعد اختيار الأطعمة التي تساعد في التركيز أمرًا ضروريًا.

وتابعت: الغذاء هو الوقود الذي يحتاجه الجسم كالسيارة التي تحتاج إلى وقود لتعمل بأقصى إمكاناتها، عندما تنفد السيارته من الوقود كأن تكون جائعًا، عليك إعادة التزود بالوقود لمواصلة السير. وكلما كان الوقود التغذية أفضل، كان الأداء أفضل.

ووجهت حديثها إلى الطلاب: بعض الأطعمة أو المواد الغذائية والتي أثبتت العديد من ألأبحاث دورها الفعال في زيادة القدرة على التركيز وتحسين نظم الإدراك والأداء المعرفي وجعل هذه الأطعمة جزء من روتينك اليومي منها التوت حيث كونه غني بمجموعة متنوعة من المركبات التي قد تساعد في تعزيز الأداء الأكاديمي وحماية صحة عقلك.

التوت والعنب البريطانية والفراولة غني بمركبات الفلافونويد

واستطردت: التوت بما في ذلك العنب البري والفراولة غني بشكل خاص بمركبات الفلافونويد مركبات الفلافونويد هي عائلة من مركبات البوليفينول المنتشرة في الطبيعة كالخضار التي تسمى الأنثوسيانين حيث يُعتقد أن الأنثوسيانين يحسن الأداء العقلي عن طريق زيادة تدفق الدم إلى المخ والحماية من الإلتهابات، وتحسين بعض مسارات الإشارات التي تعزز إنتاج الخلايا العصبية والعمليات الخلوية المتضمنة في التعلم والذاكرة.

وذكرت أن الأسماك الدهنية مصدر غني بالبروتين كالسلمون والتونة و والسردين و سمك الماكريل، وهي من أكثر الأطعمة المعروفة بقدرتها علي زيادة التركيز، حيث تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها أكبر ألأثر في تقليل مخاطر الخرف والسكتة الدماغية وتباطؤ التدهور العقلي، وتحسين التركيز والذاكرة.

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