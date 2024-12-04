جامعة الجلالة تحتفل باليوم العالمي لمرض السكري بمحاضرات وورش توعوية

كتب- عمر صبري:

نظّم القطاع الصحي بجامعة الجلالة احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للسكري، تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة.

تضمنت الاحتفالية تنظيم ندوة علمية وتثقيفية استضافتها كلية العلوم الصحية التطبيقية بمشاركة عمداء الكليات ومدراء البرامج والأكاديميين والمتخصصين في المجال الصحي.

شملت الفعاليات محاضرات علمية، وجلسات تثقيفية تناولت أسباب المرض، أنواعه، مضاعفاته، ودور النظام الغذائي الصحي في الوقاية والعلاج، بجانب ورش عمل عملية لتدريب المشاركين على كيفية قراءة نتائج قياسات السكر والسكر التراكمي.

بالإضافة الي تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية والخدمات الصحية المجانية، بالتعاون بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، وشركات متخصصة في المجال الطبي، حيث سعت الاحتفالية لتحقيق عدة أهداف رئيسية منها؛ رفع الوعي حول مرض السكري من حيث أسبابه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه، بالإضافة الي تشجيع الطلاب والعاملين بالجامعة على الفحص المبكر للسكري والسكر التراكمي، مع تقديم استشارات طبية وتغذوية للمصابين بمرض السكري، مما يعزز من نشر ثقافة الوقاية خير من العلاج من خلال التغذية الصحية وممارسة الرياضة.

ومن خلال تعزيز التعاون بين طلاب كليات العلوم الصحية التطبيقية والطب البشري والتمريض وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي ومساهمة وحدة الهلال الأحمر بالجامعة إلى جانب الشركات المتخصصة في مجال التحاليل والأشعة، شهدت الفعاليات تقديم خدمات صحية مجانية مثل قياسات مجانية للسكر والسكر التراكمي، ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، بجانب مشاركة 6 فرق متنوعة من طلبة القطاع الصحي في نقاط ارتكاز بالجامعة لنشر الوعي وقياس السكر والضغط وتقديم استشارات طبية مباشرة في عيادات السكر والتغذية.

كما تم توزيع استبيانات على المشاركين لقياس مدى رضاهم عن الفعاليات من خلال رفع الوعي المجتمعي بمرض السكري، وأكدت النتائج الأولية على تحقيق أهداف الاحتفالية، مع إشادة واسعة بالتنظيم والشراكات المجتمعية.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام جامعة الجلالة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأكيدا لدورها الريادي في خدمة المجتمع من خلال التكامل بين التعليم الأكاديمي والعمل الميداني.

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