تأهيل المتميزين لسوق العمل الدولية.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم و"الشباب والرياضة"

كتب- عمر صبري:

التقت الدكتور رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والصندوق؛ لتمكين الشباب من أجل سوق العمل الدولية وريادة الأعمال.

وأكدت الدكتور رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من مشروعات الصندوق، ومناقشة كيفية التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال بروتوكول تعاون من أجل تمكين الشباب المتميز في سوق العمل الدولية، وريادة الأعمال، وتنفيذ برامج لتأهيل هؤلاء الشباب في مختلف المجالات والمشروعات الرياضية التعليمية بمختلف المراحل الدراسية، وإعدادهم بما يتناسب مع المعايير العالمية.

وأضافت شرف أن اللقاء شهد أيضًا استعراضًا لآليات عمل مرصد سوق العمل الدولية لتصدير العمالة المصرية الماهرة للخارج، والذي أعلن الصندوق عن تدشينه قبل أيام، مؤكدة ترحيب الدكتور أشرف صبحي، بالفكرة وإبداء استعداده التعاون مع الصندوق من أجل توفير التأهيل والتدريب العملي للشباب وَفق متطلبات سوق العمل الدولية.

وأشارت الأمين العام للصندوق إلى أن وزير الشباب والرياضة أكد التركيز على توفير فرص تدريب وتأهيل عملي للشباب، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتنمية قدراتهم، مضيفًا أن رؤية الدولة تمضي قدماً لدعم الشباب وتطوير المهارات التي تساعدهم على المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني والمجتمع.

اقرأ أيضًا:

طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر 2024.. أبرزها المحفظة البنكية

أحدث صور من داخل محطات وأنفاق الخط الرابع للمترو

برلماني: هناك اتجاه لتحويل الدعم العيني إلى نقدي

جحيم الشرق الأوسط.. مصطفى الفقي: هذا هو السبب من وراء تصريحات ترامب