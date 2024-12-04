رئيس جامعة حلوان لـ "مصراوي": 10 آلاف طالب بالجامعة الأهلية

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن جامعة حلوان الأهلية تضم حوالي 10 آلاف طالب وطالبة في 9 كليات لدراسة 22 برنامجًا.

وأضاف "قنديل"، في تصريحات إلى مصراوي، أن أبرز هذه الكليات والتخصصات، كلية الطب البشري برنامج الطب والجراحة، وكلية طب الأسنان برنامج طب وجراحة الفم والاسنان، وكلية العلاج الطبيعي برنامج العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، برنامج المختبرات الطبية، وكلية العلوم برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأوضح أن جامعة حلوان الأهلية تبحث دائمًا عن سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الدولية، ومن ضمن خططها المستقبلية استضافة فروع لجامعات أجنبية مرموقة، حيث يمكن من خلال هذه الخطوة توفير بيئة تعليمية تنافسية ترتكز على معايير عالمية، مما يتيح للطلاب فرصًا أكبر للتعلم واكتساب المهارات المتقدمة، وهذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة الأهلية تضم في الوقت الحالي أيضا، كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والتي تضم برنامج علوم البيانات، برنامج برمجيات الإنسان الآلي، برنامج برمجيات الوسائط المتعددة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، والتي تضم برنامج التصميم الداخلي البيئي، برنامج الاتصال البصري والميديا، برنامج الرسوم المتحركة، كلية الهندسة والتي تضم برنامج هندسة النظم الذكية، برنامج العمارة والتصميم البيئي، برنامج التصميم العمراني المستدام، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، هندسة الإلكترونيات التطبيقية.

وتابع: كما تضم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال والتي تضم برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، الدراسات القانونية باللغة العربية.

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