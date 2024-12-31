فرع جامعة شرق لندن بالعاصمة الإدارية يفتح أبوابه لقبول طلاب جدد للفصل الدراسي الثاني

كتب - عمر صبري:

أعلنت الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) بالعاصمة الإدارية الجديدة عن فتح باب القبول للطلاب للفصل الدراسي الثاني بفرع جامعة شرق لندن بمقر الجامعات الأوروبية في مصر، وذلك في مجالات العلاج الطبيعي، الأمن السيبراني، وصناعة الأفلام، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل الإعلام، الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، وتصميم الأزياء.

وأكد الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، في تصريح له اليوم، أن جامعة شرق لندن تعد إحدى الجامعات العريقة، ويعود تاريخ تأسيسها إلى 125 عامًا، وحصلت على المرتبة الأولى في المملكة المتحدة في اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة للتوظيف، والمرتبة الثالثة في لندن في استبيان الرضا الطلابي للتعليم والتعلم للعام الحالي، كما حصلت على لقب "جامعة العام 2025" لجودة التدريس وفقًا لدليل الجامعات من تايمز صنداي تايمز.

وقال هاشم إن مصر تشهد نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي مع تزايد استضافة الجامعات العالمية لأفرع لها على أرضها، وأن هذه الخطوة الاستراتيجية تحمل في طياتها العديد من الفوائد التي تحرص الجامعات الأوروبية على السعي لها من أجل تعزيز بناء الشباب المصري وإتاحة أفضل الفرص للتعليم العالمي المتميز داخل بلادنا.

وتقدم جامعة شرق لندن في فرعها بالعاصمة الإدارية الجديدة مجموعة من التخصصات، وهي بمثابة فرصة مميزة للطلاب الراغبين في دخول مجالات مبتكرة وذات طلب متزايد في سوق العمل.

وقالت الدكتورة ولاء سالم، مدير برنامج تصميم الأزياء، إن برنامج تصميم الأزياء يقدم تجربة تعليمية فريدة تجمع بين أحدث تقنيات التصميم، ورؤية صناعية شاملة، ومنظور عالمي، تشتهر به جامعة شرق لندن بكونها رائدة في تأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في الصناعة الديناميكية للأزياء.





من جانبه، أكد الدكتور هيثم غلوش، مدير برنامج الأمن السيبراني، أن الجامعة تقدم برنامج الأمن السيبراني والشبكات، وهو أحد أكثر المجالات أهمية وحيوية في وقتنا الحالي، لافتًا إلى أنه لم يعد تأمين البيانات الرقمية لدى الحكومات والشركات والأفراد أمرًا اختياريًا، مع زيادة الطلب العالمي والمحلي على خبراء الأمن السيبراني.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الطلاب للعمل في قطاعات متنوعة مثل القطاع المالي، الرعاية الصحية، الاتصالات، الطاقة، والطيران والفضاء، مشيرًا إلى أنه يمكن للخريجين التوجه إلى وظائف مثل محلل أمن سيبراني، مختبر اختراق، مهندس أمن الشبكات، واستشاري مخاطر تقنية المعلومات، وغيرها من الوظائف المتخصصة في حماية الأنظمة والبيانات.

وتابع قائلاً إنه يتم تدريب الطلاب على أحدث وسائل التكنولوجيا، من خلال توفير المعامل المجهزة التي تتيح للطلاب بيئة مثالية للتعلم العملي والتفاعل مع أحدث التكنولوجيات في مجال الأمن السيبراني.

بدورها، أكدت الدكتورة داليا مسعد، مدير برنامج العلاج الطبيعي، أن الجامعة تقدم برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي الرياضي، حيث يتم تأهيل الطلاب لاكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب السريري في النوادي الرياضية والصالات الرياضية والعيادات المتخصصة في إصابات الملاعب والإصابات الرياضية، وكذلك العيادات الخارجية بالمستشفيات.

ونوهت مسعد إلى أن فروع الجامعات البريطانية المستضافة في الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) بالعاصمة الإدارية تطبق نظام الجودة الشاملة في طرق وأساليب التعليم، مما يضمن تقديم تعليم عالمي المستوى، مشيرة إلى أن الجامعات الأوروبية في مصر تسعى إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز مهاراته الأكاديمية والشخصية، من خلال مناهج علمية حديثة تشجع التفكير النقدي، وتعزز الاعتماد على النفس، مما يساعد الطلاب على إدراك المستوى العالمي الذي يدرسون فيه.

وأضافت أن برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي الرياضي يمنح الفرصة لدمج شغف الطلاب بالرياضات المختلفة وربطها بالقطاع الصحي، لافتة إلى أن البرنامج الدراسي يمنح الطلاب اكتساب المعرفة والمهارات لتقييم وعلاج وإعادة تأهيل الرياضيين من جميع المستويات، من ممارسي الرياضة المبتدئين إلى النخبة المحترفين.

فيما أكد الدكتور وليد الليثي، مدير برنامج التسويق، أن جامعة شرق لندن تقدم برنامجًا تسويقيًا فريدًا مع خبرة عملية حقيقية، حيث يغطي البرنامج الدراسي مجموعة واسعة من الموضوعات الشيقة والديناميكية، يتعرف الطلاب من خلالها على الوظائف الأساسية للأعمال بالإضافة إلى موضوعات تسويقية محددة مثل التسويق الرقمي وسلوك المستهلك وإدارة العلامة التجارية.

وأضاف الليثي أن برنامج التسويق حريص على أن يمتلك الطلاب وعيًا أعمق بالدور الذي يلعبه التسويق عبر المؤسسة بأكملها، وفي سياق مجتمعي أوسع. بعد التخرج، يمكن للطلاب العمل كمديري علامات تجارية، وأخصائي تسويق رقمي، ومحلل أبحاث السوق، ومدير حساب إعلاني، ومدير وسائل التواصل الاجتماعي، وأخصائي علاقات عامة.

بدورها، أكدت الدكتورة ميرال صبري، مديرة برنامج الإعلام والاتصال، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بعالم الإعلام الحديث وتأثيره الكبير على الحياة اليومية وكيفية تفاعلنا مع الآخرين، لافتة إلى أن البرنامج يقدم مزيجًا من المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية اللازمة للنجاح في هذا المجال المتطور، مشيرة إلى أن البرنامج يتيح للطلاب تعلم مهارات التصوير والإخراج والمونتاج والراديو والتسويق الرقمي.

وأضافت أن الطالب سيحصل على فرصة لاكتساب خبرات عملية قيمة من خلال الشراكات مع المحترفين في صناعة الإعلام والأفلام، مما يساهم في تعزيز المهارات العملية، مع التركيز على إحداث التوازن بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

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