أكاديمية البحث العلمي: إنتاج 10 نماذج أولية من السيارة الكهربائية "منخفضة السرعة"

كتب- عمر صبري:

نشرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حصاد عام 2024 لدعم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أوضحت الأكاديمية أنه تم استكمال المبادرة القومية لصناعة سيارة كهربائية مصرية، حيث تم تصنيع سيارات كهربائية منخفضة السرعة (EV-Tech).

وسبق أن تفقد وزيرا الصناعة والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، 10 نماذج أولية من السيارة بنسبة مكون محلي بلغت 75%.

دعمت الأكاديمية مشروعات بحثية بالتعاون مع إدارة البحوث والتطوير بوزارة الدفاع، بما في ذلك مشروع المعمل الوطني لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية لتعظيم العائد الاقتصادي للخيول، بالشراكة مع المركز القومي للبحوث وإدارة الخدمات البيطرية.

أشارت الأكاديمية إلى استمرار العمل في إطار مبادرة تحالفات المعرفة والتكنولوجيا، وعددها 18 تحالفاً بتمويل إجمالي 233 مليون جنيه مصري. كما أطلق جهاز تنمية الابتكار والاختراع مبادرة "طبق فكرتك" لدعم النماذج الأولية، حيث تم تمويل 8 نماذج أولية من 29 جهة بحثية وجامعة وشركة خاصة.

أطلقت الأكاديمية مبادرة "تواصل" مع اتحاد الصناعات، حيث بدأ التحدي الأول تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة" على بوابة بنك الابتكار المصري. وتم التعاقد لإنشاء 6 معامل وطنية بتمويل يصل إلى 135 مليون جنيه مصري في مجالات متعددة.

دشنت الأكاديمية الشبكة القومية للمتاحف ضمن برنامج الشبكات القومية العلمية الذي يهدف إلى تجميع الخبرات والمتخصصين في المجالات الحيوية، تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

قام المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ المسح القومي للابتكار، والذي استهدف 4000 منشأة اقتصادية. كما أجرى مسحاً للبحث والتطوير في الجامعات والمراكز البحثية، وقدم بيانات إلى اليونسكو والاتحاد الإفريقي. وشارك في مراجعات الابتكار لمنظمة OECD وأدرج مصر ضمن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدول المنظمة.

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