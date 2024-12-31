مكتب براءات الاختراع المصري: 212 براءة صادرة خلال 2024

كتب- عمر صبري:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إحصائيات مكتب براءات الاختراع المصري من 1/1/2024 وحتى 29/12/2024؛ فقد بلغ عدد طلبات البراءات المقدمة للمصريين 581 وللأجانب 1268، بإجمالي عدد 1849. بينما بلغ عدد البراءات الصادرة للمصريين 53 براءة وللأجانب 159 براءة، بإجمالي عدد 212 براءة صادرة.

وبلغ عدد المستخدمين على منصة بنك الابتكار المصري 1667، بنسبة زيادة 20% لعام 2024. كما بلغ عدد الابتكارات 674 ابتكاراً مسجلاً، وهناك 264 جهة داعمة للابتكار، وخمسة تحديات تكنولوجية تم الإعلان عنها من خلال البنك. وتم منح جوائز مالية بقيمة 670 ألف جنيه مصري، كما تم تنفيذ نموذج أولي لـ"ماكينة ذكية لبيع الخضراوات والفواكه الطازجة" بالتعاون مع مجموعة البحوث والتطوير بمؤسسة العربي.

وأطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجموعة العربي -كممثل للصناعة الوطنية- النداء الثاني لمبادرة تعميق التصنيع المحلي في مجالات تحديث صناعة الأجهزة المنزلية، وذلك في ثلاثة مجالات؛ هي المحور الأول: إنتاج المواد المغناطيسية، والمحور الثاني: إنتاج المطاط، والمحور الثالث: إنتاج مثبطات الاحتراق كمضافات للبوليمرات.

كما أطلقت الأكاديمية، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، التحدي الأول لمبادرة "تواصل" تحت عنوان "تكتل الاقتصاد الأخضر والاستدامة"، من خلال منصة بنك الابتكار المصري، التي تسعى إلى تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي المصري من خلال إيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف البعد البيئي لـ"رؤية مصر 2030".

وأعلنت الأكاديمية الفائزين في نهائيات الدورة الثامنة من "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع الشريك التنفيذي جمعية اتصال وشركة دلتا سكوير الرائدة في مشروعات الابتكار وريادة الأعمال بمصر والمنطقة العربية. شاركت في فئة الشركات الناشئة 20 شركة، بينما شارك في فئة مشروعات التخرج 78 مشروعاً، وشارك في فئة طلاب مدارس المتفوقين 50 مشروعاً من 7 مدارس.

كما أطلقت الأكاديمية النسخة التاسعة من "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي". وقد أعلنت الأكاديمية هذا العام 95 تحدياً ورد من 15 محافظة. حيث نجح التحدي، على مدار النسخ الثماني السابقة، في استقطاب أكثر من 1000 مشروع تخرج لطلاب الجامعات. كما شهد مشاركة أكثر من 1200 مشروع لطلاب مدارس المتفوقين STEM، وكذلك مشاركة أكثر من 7000 متدرب من 21 محافظة لتأهيل المشاركين في مختلف مراحل التحدي للمشاركة والتأهل للمسابقات الإقليمية والدولية. ويأتي ذلك من منطلق أهمية ربط المخرجات الطلابية بالدراسات العليا ومنح ما بعد التخرج لتكون نظاماً متكاملاً يغذي الاحتياجات العلمية والتكنولوجية والصناعية.

وأشارت الأكاديمية إلى توقيع عقد نقل وتسويق تكنولوجي لمشروع تصنيع السيارات الكهربائية منخفضة السرعة EV-Tech؛ حيث تم إنتاج أول 100 سيارة تجريبية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%، ومن المستهدف وصول نسبة المكون المحلي إلى 83% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تسليم العينة الأولى للأكاديمية. ومن المتوقع تسليم 10 سيارات تامة الصنع.

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