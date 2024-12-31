"حمدنا الله مصطفى" يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب 2024

كتب - عمر صبري:

فاز الدكتور حمدنا الله مصطفى حسن علي، أستاذ ورئيس قسم التاريخ السابق بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بجائزة اتحاد المؤرخين العرب لعام 2024، وهي جائزة تُمنح لشوامخ المؤرخين في العالم العربي تقديرًا لإسهاماتهم العلمية البارزة في دراسة تاريخ الوطن العربي.

أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم للدكتور حمدنا الله على هذا الإنجاز العلمي المتميز.

وأشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في دعم العلماء والباحثين الرواد في مجالات تخصصهم، وتقدير جهودهم العلمية المتميزة. وأكدوا أهمية هذا التكريم الذي يعكس تميز الباحثين في جامعة عين شمس ودورها الريادي في خدمة المجتمع الأكاديمي.

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