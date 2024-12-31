75 مليون لدراسة الفيزياء والرياضيات.. أكاديمية البحث العلمي تستعرض تمويل دعم الموارد البشرية خلال 2024

كتب- عمر صبري:

استعرضت أكاديمية البحث العلمي حصاد عام 2024 وما قدمته لدعم الموارد البشرية. ففي إطار برنامج "جامعة الطفل"، الذي يحمل شعار "نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر"، تم التعاقد مع 41 جامعة ومركزاً بحثياً، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 17,800 طفل، بإجمالي دعم سنوي بلغ 17.8 مليون جنيه مصري. كما شاركت مبادرة "ابدأ" هذا العام كشريك استراتيجي في نهائيات الموسم الرابع من مسابقة "فني مبتكر"، التي تُعد المسابقة الأولى والأكبر من نوعها في مصر للمشروعات الابتكارية لطلاب مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وأضافت الأكاديمية أن إجمالي عدد المشروعات الممولة ضمن برنامج دعم "مشروعات التخرج" 2023/2024 قد بلغ 596 مشروعاً في إطار المشروعات المُجمعة، استفاد منها 2,955 طالباً وطالبة، بمبلغ إجمالي قدره 29,843,720 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تمويل 278 مشروعاً فردياً للتخرج قُدمت مباشرةً من قِبل الطلاب، بمبلغ إجمالي بلغ 15,049,250 جنيهًا، استفاد منه 1,701 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد. كما تم التعاون مع الكلية الفنية العسكرية، وجمعية اتصال، ونقابة المهندسين بالإسكندرية.

وفي سياق تعزيز العلوم الأساسية (الفيزياء والرياضيات)، أطلقت الأكاديمية مبادرة بدعم مالي بلغ 75 مليون جنيه للمرحلة الأولى، و63 مليون جنيه للمرحلة الثانية. كما نظمت النسخة الخامسة من مبادرة "رالي السيارات الكهربائية"، بحضور رئيس مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة 43 فريقاً من 28 جامعة مصرية، و750 طالباً وطالبةً تنافسوا في ثلاث فئات مختلفة.

وأعلن مجلس الأكاديمية، في دورته الـ181، عن فوز 61 عالماً بجوائز الدولة لعام 2023، بما في ذلك جوائز النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية. كما تم منح 10 جوائز خاصة بالرواد والمرأة في التعليم العالي والبحث العلمي، بإجمالي 640 ألف جنيه، بالإضافة إلى 40 جائزة للهيئات والأفراد بمجموع 660 ألف جنيه.

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