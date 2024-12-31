قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير بمعهد الملكية الفكرية بمنح 25%

كتب- عمر صبري:

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير في الملكية الفكرية، بالفصل الدراسي الثاني (العام الجامعي 2024-2025)، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد.

يمنح المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان درجة الماجستير في الملكية الفكرية وهي درجة علمية أكاديمية، بنظام الساعات المعتمدة، مقر الدراسة (4 شارع كمال الدين صلاح- جاردن سيتي- أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة)، الدراسة لمدة يومَين أسبوعيًّا من الساعة الرابعة عصرًا، ويتم تدريس 50% من المقررات الدراسية بنظام التعليم عن بُعد (أونلاين)، وتكون الدراسة لمدة عامَين جامعيين (4 فصول دراسية) للماجستير.

ويمكن التقدم لأي مؤهل جامعي في أي تخصص، وتتم دراسة 4 مقررات دراسية في الفصل الأول و4 مقررات دراسية في الفصل الثاني و3 مقررات دراسية في الفصل الثالث، ورسالة علمية في الفصل الرابع (تمثل بحثًا مكملًا للحصول على درجة الماجستير، ونسبتها 25% من إجمالي دراسة الماجستير)، مقابل 75% للمقررات الدراسية.

وتتمثل المستندات المطلوبة في شهادة الليسانس أو البكالوريوس+ شهادة تقديرات جميع سنوات الدراسة+ صورة الرقم القومي+ 6 صور شخصية حديثة+ شهادة ميلاد أو مستخرج منها+ الموقف من التجنيد، حيث تم فتح باب قبول طلبات الراغبين فى الدراسة ويستمر حتى 15 يناير 2025.

ويقدم المعهد منحًا بنسبة خصم 25% للهيئات القضائية وضباط الشرطة والمحامين والعاملين بمكاتب تسجيل حقوق الملكية الفكرية بمصر.

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