إتاحة خدمات "الأحوال المدنية والجوازات والمرور" بجامعة عين شمس.. المواعيد والتفاصيل

كتب- عمر صبري:

تعتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب إطلاق عدد من الخدمات الجماهيرية الأحوال المدنية/ الجوازات/ المرور من خلال استضافة السيارات المتنقلة بجامعة عين شمس - بحرم المدينة الجامعية طلبة " بجوار مسجد المدينة " الأحد المقبل 5 يناير.

وذكرت جامعة عين شمس، خلال بيان صحفي رسمي، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البنَّاء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة المسئولة تجاه الوطن.

وأضافت الجامعة أن الخدمات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً وسوف يتم توفير كافة سبل الراحة لجميع المترددين سواء من أعضـاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأداء خدمة مميزة من خلال فريق عمل طلاب أسرة طلاب من أجل مصر وفريق إداري الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بإشراف وتنسيق عام إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.