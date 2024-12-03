بمشاركة وزير التعليم العالي.. منتدى خريجي الجامعات السوفييتية والروسية يدعو العالم لمساندة الفلسطينيين

كتب- عمر صبري:

شاركَ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفييتية والروسية، بحضور غيورغي يفغينيفيتش بوريسينكو، السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، وبافيل أناتوليفيتش شيفتسوف، نائب رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي، وبلال عبد الله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، والدكتور وائل الشيخ نائب وزير الصحة بدولة فلسطين، ويوسف زينال عضو البرلمان البحريني ورئيس اتحاد خريجي الجامعات السوفيتية والروسية بمملكة البحرين.



وأشار عاشور إلى اعتزازه بسنوات دراسته في موسكو خلال مرحلة الدكتوراه، ودورها في تشكيل جزء كبير من خبراته العلمية والمهنية، والتي كان لها بصمتها على عمله بالعديد من المشروعات القومية، لافتًا إلى حرصه خلال فترة توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم العلاقات الأكاديمية والبحثية بين مصر وروسيا من خلال توقيع اتفاقيات التعاون؛ ومنها إنشاء فرعين لجامعة كازان وجامعة سان بطرسبرج.



وقدم الوزير التهنئة إلى روسيا لتوليها رئاسة مجموعة البريكس، مؤكدًا أن مصر تفخر بالإنجاز الذي حققته بعضويتها الرسمية في البريكس اعتبارًا من بداية عام 2024، وكذلك انضمامها لشبكة جامعات البريكس، منوهًا بالعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعات مصر ونظيراتها من الدول الأعضاء بالمجموعة استثمارًا لهذه الاتفاقية.



ولفت الوزير إلى عدد من المشاركات المصرية المتميزة في الفاعليات والمنتديات التي نظمتها دول البريكس منها؛ المشاركة في منتدى التعليم الرقمي وتصنيف الجامعات بين الدول الأعضاء، والمشاركة في يوم الجغرافيا لدول البريكس، ومنتدى الفلك والفضاء الخارجي، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لوزارة التعليم العالي في منتدى صغار الباحثين ومنتدى الابتكار لدول المجموعة.



وأضاف عاشور أن انضمام مصر إلى البريكس وشبكة الجامعات بها يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التبادل العلمي والثقافي مع الدول الأعضاء، ويسهم في تطوير التعليم العالي بما يتماشى مع تطلعات مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي لدينا، وتعزيز الشراكة المثمرة بما يخدم مصالح بلادنا وتطلعاتها.



وألقى وزير التعليم العالي الضوء على منظومة التعليم العالي المصرية بما تضمه من: 116 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وفروع للجامعات الأجنبية؛ من بينها فرعان لجامعتين روسيتين، وتضم هذه المنظومة الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.



وثمن الوزير علاقات الصداقة القوية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تدخل تعليم اللغة الروسية ضمن كلياتها، وقد وصل عدد الكليات التي تدرس اللغة الروسية للطلاب المصريين إلى 12 كلية، مثمنًا في الجانب الآخر المنح الدراسية التي قدمها الجانب الروسي للطلاب المصريين في مختلف المراحل الأكاديمية ووصلت هذا العام إلى 318 منحة، كما يصل عدد الطلاب المصريين في الجامعات الروسية اليوم إلى 15 ألف طالب، موزعين في العديد من التخصصات الطبية والهندسية والنظرية التي تخدم خطط التنمية المستدامة في مصر، الأمر الذي يعكس عمق علاقات التعاون بين البلدين، مشيرًا كذلك إلى أن التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر وروسيا نموذج يحتذى في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.



وأكد بوريسينكو اعتزاز روسيا بعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين، في مختلف المجالات، وتحسن هذه العلاقات المستمر عبر الزمن، مؤكدًا دعم بلاده مواقف مصر السياسية والاقتصادية، وتوافق البلدين في الرؤية حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط؛ خصوصًا قضية الصراع العربي- الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى دور هذا المنتدى في تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك بين روسيا ومجموعة الدول العربية، ودفعها للمزيد من التقدم.



وأشار شيفتسوف إلى ترحيب روسيا بدعم التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعات الروسية مفتوحة دائمًا لكل أشكال الشراكة والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مصر، والدول العربية.



وأوضح عدد من رؤساء الجامعات الروسية في كلماتهم ما تقدمه جامعاتهم من منح تعليمية للطلاب بالعالم العربي في مختلف التخصصات العلمية، وترحيبها الدائم بالدارسين العرب.



وأعرب بلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان اللبناني، عن شكره لمصر لاستضافة هذا المنتدى الذي يعكس حجم العلاقات القوية بين روسيا والعالم العربي، معربًا عن تقدير بلاده موقف روسيا من الصراع العربي- الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني.



وتحدث الدكتور وائل الشيخ نائب وزير الصحة بدولة فلسطين، عن الدعم الذي قدمته روسيا لفلسطين في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين متخرجون في الجامعات الروسية، كما ألقي الضوء في كلمته على حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الحالية من نقص في كل الخدمات والاحتياجات الإنسانية، فضلًا عن الأعداد الكبيرة من القتلى والجرحى في كل يوم، مقدمًا الشكر لمصر لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.



ووجَّه المنتدى الدعوة إلى دول العالم لمساندة الشعب الفلسطيني في حقه، والعمل لوقف المعاناة التي يعيشها، وحقن دماء الضحايا من القتلى وتخفيف معاناة الجرحى، والوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.



تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يستمر على مدار يومين (3، 4 ديسمبر)، ويضم قادة ومسؤولين من المؤسسات التعليمية، ومؤسسات الرعاية الصحية، من خريجي الجامعات الروسية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



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