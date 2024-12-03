دكتورة تغذية تكشف أهمية الخضار في تعزيز الذاكرة والتعلم لطلاب المدارس والجامعات

كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من النصائح التغذوية وغيرها لطلاب المدارس والجامعات.

وقالت شيماء السيد، خلال نشرة بحثية، إن النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يعملا معاً على تحسين الوظائف الإدراكية، كما أثبتت العديد من الدراسات دور التمارين الرياضية والذي لا يقل أهمية عن دور الغذاء في تأثيره على القدرات الإدراكية والمعرفية.

وأشارت إلى أنه من المكونات الغذائية والتي وجد أن لها أكبر الأثر على القدرات المعرفية هي مادة البوليفينول المنتشرة في الطبيعة كالخضار ويتم استهلاكها كجزء من النظام الغذائي للإنسان بكميات كبيرة.

وأضافت أن هذه المادة تقوم بدور الوقاية العصبية من خلال قدرتها على حماية الخلايا العصبية من الإصابة الناتجه عن السموم العصبية وقمع الإلتهاب العصبي وبالتالي القدرة على تعزيز الذاكرة والتعلم والتطور الإدراكي.

وتابعت: تؤثر التغذية بشكل كبير على تطور وصحة بنية ووظيفة المخ، فنجد أن التغذية السليمة توفر اللبنات الأساسية المناسبة لتكوين المخ، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين الإدراك والأداء الأكاديمي، لذا فإن العوامل الغذائية لها تأثير واسع وإيجابي على وظيفة الخلايا العصبية، على سبيل المثال، توفر أحماض أوميغا 3 الدهنية مادة بناء أساسية للمخ.

واستطردت: هي ضرورية لدعم أحداث الإشارات بين الخلايا وبالتالي تؤثر بشكل إيجابي على التواصل العصبي.

وذكرت أنه على الجانب اللآخر نجد بعض الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر أو الدهون المشبعة أو عالية السعرات الحرارية والتي بطبيعتها تكون ضارة بالوظيفة العصبية، حيث تعمل على رفع مستويات الإجهاد التأكسدي وقد تعوق التواصل العصبي و بالتالي تؤثر بشكل سلبي علي الوظائف الإدراكية، وتعتمد أيضا الوظيفة الإدراكية للمخ على كمية وتكوين ونوعية المغذيات التي يتم تناولها بشكل.

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