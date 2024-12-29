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5 قرارات جمهورية بتعيين عمداء بأكاديمية السادات و3 جامعات.. تفاصيل

05:01 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الدكتور أيمن عاشور

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كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور محمد صالح هاشم حماد، رئيسًا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

الدكتور علي عبدالرحمن سيد، عميدًا لكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

الدكتورة لمياء أحمد إبراهيم حميد، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة الفيوم.

الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل، عميدًا لكلية الطب جامعة المنصورة.

الدكتور ياسر لطفي عبدالنبي محمود، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة.

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أيمن عاشور وزير التعليم العالي أكاديمية السادات الجامعات الحكومية
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