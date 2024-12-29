10 قرارات مهمة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات ديسمبر 2024

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، أمس السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة سوهاج، ويعد هذا الاجتماع الأخير المنعقد خلال شهر ديسمبر خلال العام الميلادي 2024.

وشهد المجلس عد قرارات أبرزها:

١- استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025.

٢- انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات.

3- ضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

4- أكد وزير التعليم العالي أن تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني يُعد أحد أولويات الوزارة.

5- توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني.

٦- سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.

٧- العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وكذلك زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

٨- المجلس وافق على عدد من المقترحات التي يمكن اتباعها للتحقق من صحة الشهادات التي يتقدم بها الحاصلون على درجات علمية من الجامعات الأجنبية قبل النظر في معادلتها من قِبل إدارة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

٩- إنشاء وحدة حقوق الإنسان كوحدة إدارية مستقلة في جامعات (السويس – حلوان – المنوفية – دمنهور – كفر الشيخ – أسيوط – المنصورة – الإسكندرية – الفيوم)، واعتماد لوائحها الإدارية، وذلك في ضوء وحدة حقوق الإنسان المركزية المُنشأة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

١٠- إطلاق المنصة الإلكترونية لأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية المصرية.

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