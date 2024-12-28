رابط وشروط مسابقة "معًا" لطلاب الجامعات والمعاهد لإنتاج فيديوهات قصيرة

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا"، لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية.

تأتي المسابقة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وتشمل شروط الاشتراك في المسابقة ما يلي:

1- يقوم الطلاب بإنتاج فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، وحجمه لا يتعدى 100 ميجا.

2- يشترط أن يكون الفيديو أصيلًا من وحي خيال الطلاب، بحيث لا يشتمل على أي مقاطع مقتبسة من الإنترنت، وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو من المسابقة.

3- لا يزيد عدد فريق عمل الفيلم عن 5 طلاب.

4- يشترط أن لا تقل دقة الفيديو المشارك عن (FULL HD).

5- يجب رفع العمل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك مع ضرورة وضع اسم الجامعة وأسماء فريق العمل المشارك.

6- يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.

ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة، اضغط هنا، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 29/12/2024 حتى السبت 25/1/2025.

وسيتم تشكيل لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القادة، وتكريم الطلاب الفائزين خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته القادمة.



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