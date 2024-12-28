نتيجة مسابقة وقف المستشار محمد شوقي الفنجري.. إمام وخطيب في المركز الأول

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين في مسابقة وقف المستشار شوقي الفنجري لعام 2024 بعنوان: "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.. الحلول والآليات"، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم من فحص ومناقشة وتقييم الأبحاث التي تقدم بها عدد كبير من الباحثين من مختلف التخصصات.

وهنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الفائزين بجوائز المسابقة والبالغ عددها 8 جوائز، منها 3 جوائز أصلية بقيمة 50 ألف جنيه و5 جوائز تشجيعية بقيمة 10 آلاف جنيه.

في الجوائز الأصلية للمسابقة، فاز بالمركز الأول حازم يوسف أبو ضيف، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية، وفاز بالمركز الثاني مناصفة، الدكتور محمد السيد فرج ألماظ، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتور عمرو مصطفى أحمد حسن، الأستاذ المساعد بقسم التعليم العالي والتعليم المستمر بكلية الدراسات العليا للتربية، بينما فاز بالمركز الثالث مناصفة، الدكتور سيد علي السيد محمد، معلم أول لغة عربية والحاصل على درجة الدكتوراه في الآدب، وإيمان محمد عبد اللاه أحمد، أخصائي أول إعلام تربوي.

وفي جوائز التشجيعية للمسابقة، فازت بالمركز الأول الدكتورة منة الله محمد نجيب محمد المدرس، المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة بنها، وفازت بالمركز الثاني الدكتورة نجوي يوسف جمال الدين، وكيل كلية الدراسات العليا للتربية سابقًا، وفاز بالمركز الثالث شريف علاء الدين محمد، مدير الاتصال السياسي بالشركة القابضة للكهرباء، وفازت المركز الرابع الدكتورة سوزان عبد الرحمن محمد، مدرس الإحصاء الحيوي بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وفاز بالمركز الخامس، محمود عبد المعز عبد الرحمن، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقة الفنجري البحثية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية، وذلك في محاولة للتصدي لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية في المجتمع المصري، وهي مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ العام 2005 لبحث قضايا تنموية تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية بوجه خاص في مجالات التعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقد شغل عدة مناصب منها: وكيل مجلس الدولة الأسبق، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية، وقد توفي في العام 2010 بعدما قضى عمره في سبيل الأعمال والمشروعات الخيرية، ورصد العديد من الوفقيات لجهات متعددة، منها وقفيات لجامعة القاهرة لصالح طلابها وخدمة لأغراض التنمية في مصر، ومن أقواله إن: حقيقة الحياة وسر سعادتها في كونها جهادًا دءوبًا من أجل المزيد من العلم النافع والعمل الصالح وتنمية الحياة وتعمير الدنيا.

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