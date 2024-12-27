مبادرة لدعم طلاب جامعة مصر للمعلوماتية للحصول على 5 شهادات مهنية دولية.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، عن إطلاق كلية تكنولوجيا الأعمال بالجامعة عن مبادرة جديدة لمساعدة طلابها على الحصول على شهادات مهنية عالمية بمجال تكنولوجيا الاعمال مما يسهم في تطوير مهارات هؤلاء الطلاب ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

وصرح الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الاعمال بان جامعة مصر للمعلوماتية من خلال المبادرة الجديدة ستقدم الدعم اللازم للطلاب للحصول على مجموعة مختارة من ارقي الشهادات المهنية المتخصصة في العالم والتي تُعد من بين الأكثر طلبًا في المجالات ذات الصلة بإدارة تكنولوجيا الأعمال.

وقال ان المبادرة ستدعم الطلاب في الحصول على خمس اعتمادات دولية وهي:

•⁠ ⁠معتمد في الأمن السيبراني (Certified in Cybersecurity)

•⁠ ⁠اعتماد TOGAF في بنية الأعمال (TOGAF Business Architecture)

•⁠ ⁠الشهادة التمهيدية في تحليل الأعمال (Entry Certificate in Business Analysis)

•⁠ ⁠شهادة جوجل لإدارة المشاريع (Google Project Management Certificate)

•⁠ ⁠الزميل المعتمد في عمليات الاعمال (Certified Business Process Associate)

•⁠ ⁠شهادة COBIT الاساسية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات (COBIT Foundation)

واضاف ان الكلية تهدف من خلال المبادرة إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تعزز فرصهم في بناء مسارات مهنية ناجحة في سوق العمل الذي يتطور باستمرار، بما يسهم في ايجاد جيل جديد من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وبما يثري القطاع المصري ويخدم تطوره، ولذا فان الكلية حريصة علي توفير إرشادات عملية ودعمًا أكاديميًا متميزًا للطلاب الراغبين في الحصول على هذه الاعتمادات الدولية، بما يشمل تنظيم ورش عمل، وتقديم موارد تعليمية، واستشارات مهنية، لافتا الي ان هذه الخطوة تؤكد التزام الكلية برسالتها المتمثلة في إعداد قادة المستقبل بمجال إدارة تكنولوجيا الأعمال وتجهيزهم بالمعارف والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية.

واوضح انه تطبيقا لهذه المبادرة نجحت جامعة مصر للمعلوماتية ممثلة في كلية تكنولوجيا الاعمال في دعم حصول أحدي طالبات الفرقة الثانية بالكلية وهي الطالبة جنة السيد علي الشهادة المهنية التمهيدية في تحليل الاعمالEntry Certificate in Business Analysis والصادرة عن المعهد الدولي لتحليل الأعمال (IIBA). وهو انجاز غير مسبوق بين الطلاب في هذه المرحلة العمرية، لافتا الي ان الكلية دعمت الطالبة بتوفير المواد الدراسية والتوجيه العلمي لاجتياز الاختبار.

واضاف ان هذا الإنجاز للطالبة جنة السيد يعكس مدى احترافية برنامج إدارة تكنولوجيا الأعمال الذي نقدمه بالكلية، حيث تم تصميمه لتلبية الاحتياجات المتجددة في سوق العمل، وهو يتميز بدمج التعليم الأكاديمي المتقدم مع فرص الحصول على شهادات مهنية معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية التي تُعد أساسية في سوق العمل.

واوضح انه حتى الان تم اتاحة دراسة أربعة برامج بكلية تكنولوجيا الأعمال وهي "إدارة تكنولوجيا الاعمال"، "تحليلات الاعمال"، "التسوق الرقمي والتجارة الالكترونية"، "التمويل"، ومن المتوقع خلال الأعوام القادمة اتاحة برنامجين اخرين هما "ريادة الاعمال والابتكار" و"المحاسبة"

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