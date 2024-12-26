مجلة الجمعية الأمريكية للمناظير 2025 تبرز تفوق طب حلوان في مناظير الفراغ الثالث

كتب- عمر صبري:

نجح الفريق الطبي للمناظير التداخلية بكلية الطب جامعة حلوان، بقيادة الدكتور أحمد مدكور، في تحقيق سبق علمي عالمي من خلال حالة طبية مبتكرة تُعتبر الأولى من نوعها في العالم في مجال مناظير الفراغ الثالث.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تم اختيار هذه الحالة لتكون غلاف العدد الأول من مجلة الجمعية الأمريكية للمناظير GIE لعام 2025، ليكون بمثابة إنجاز غير مسبوق في تاريخ المجلة التي تضم عادةً إنجازات من مختلف أنحاء العالم.

تعود تفاصيل هذه الحالة إلى مريض يبلغ من العمر 42 عامًا، كان يعاني من قيء متكرر وصعوبة في البلع وفقد 35 كيلوجرامًا من وزنه نتيجة خلل في حركة المريء والمعدة بعد عملية طي المعدة.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية دقيقة شملت شق عضلتي البواب والفؤاد في جلسة واحدة، رغم التعقيدات الناتجة عن طي المعدة، وهو ما يُعتبر سابقة طبية عالمية، وقد شهد المريض تحسنًا ملحوظًا وعاد إلى حياته الطبيعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الكلية لتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.

وأضافت أن الكلية حريصة على توفير بيئة علمية متميزة تساعد الأطباء على الابتكار وتحقيق الريادة في المجالات الطبية.

وأعرب الدكتور أحمد مدكور، قائد الفريق الطبي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا النجاح يُبرز الإمكانيات الكبيرة للأطباء المصريين والعرب في مجالات الطب المتقدمة.

اقرأ أيضًا:

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل

بعد صرف تعويضات للمتضررين.. أبرز المعلومات عن محور عمر سليمان بالإسكندرية