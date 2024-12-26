مجلس جامعة القاهرة يوافق على تشكيل اللجنة العليا لاستراتيجية الجامعة 2025/2030

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

واعتمد مجلس الجامعة ترشيحات مجلس الجوائز لنيل جوائز الدولة لعام 2024 لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجوائز المجلس الأعلى للثقافة، كما اعتمد المجلس، نتيجة مسابقة وقف المستشار شوقي الفنجري بعنوان "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة .. الحلول والآليات" لعام 2024.

ووافق المجلس، على تشكيل اللجنة العليا لاستراتيجية جامعة القاهرة 2025/2030 برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وعضوية كل من الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "مقرر"، والدكتورة عزة أغا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي سابقًا "عضوا"، والدكتورة عبير محروس وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "عضوًا".

كذلك استعرض المجلس، الخطوات التنفيذية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي لجامعة القاهرة، والتي تتضمن تنظيم دورة تدريبية لقيادات الجامعة من الوكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإداريين بالأمانة العامة ومنسقي استراتيجية الذكاء الاصطناعي بكليات ومعاهد ومراكز الجامعة بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بعنوان "مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للقيادات الإدارية بجامعة القاهرة"، وإطلاق وثيقة "سياسات جامعة القاهرة للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي"، والتي تتضمن الأطر القانونية والأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبل كافة قيادات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين والعاملين، وإطلاق استبيانات موجهة لعمل حصر للبيانات الخاصة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي موجه لأعضاء هيئة التدريس، وكليات ومعاهد ومراكز الجامعة لحصر أفضل الممارسات في استخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استبيان موجه لأصحاب الأعمال وسوق العمل لحصر البيانات الخاصة بالتطبيقات المطلوبة في سوق العمل والقدرات والمهارات المطلوبة للخريج لدخول سوق العمل "حلول الذكاء الاصطناعي"، وإطلاق المؤتمر السنوي الأول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2025 لتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي، والتواصل وبناء الشراكات، وتقديم أفضل الممارسات، وتطوير المهارات، والابتكار وريادة الأعمال، وتحليل التحديات والفرص، والتخطيط المستقبلي.

وحرص المجلس، على توجيه الشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية – حاكم إمارة الشارقة على دعمه الكبير للمكتبة المركزية الجديدة لتنفيذ أعمال الصيانة والتجديد لمنظومة التكييف المركزي، منظومة أجهزة الإنذار الخاصة بمتحف الجامعة وباقي أقسام المكتبة، ومنظومة شبكة الحاسبات الآلية والأجهزة السمعية والبصرية، وأعمال الكهرباء ومجموعة الأعمال الصحية بالكامل.

كما وافق مجلس الجامعة، على تخصيص مباني المدرجات والمباني الإدارية بالفرع الدولي لتكون مقرا لجامعة القاهرة الأهلية، والاستفادة من المجمع الطبي لخدمة أغراض العملية التعليمية بالجامعة الأهلية، والموافقة على استخدام طلاب القطاع الطبي ببرامج جامعة القاهرة الأهلية بكافة مستشفيات جامعة القاهرة في التخصصات المطلوبة.

واستعرض المجلس التقرير النهائي بما انتهت إليه اللجنة المشكلة لمراجعة ملف مشروع الإسكان، والموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية تتولى الإشراف الدوري على تنفيذ أعمال المشروع، كما تمت الموافقة على صرف جزء من مستحقات الشركة المنفذة للمشروع مع تعهدها بسرعة استكمال تنفيذ الأعمال.

ووافق المجلس، على مشاركة كلية طب قصر العيني إحدى شركات القطاع الخاص ذات الملاءة المالية والخبرة الإدارية في تجهيز وإدارة مستشفى ثابت ثابت.

ووافق المجلس، على دعم طالبة بكلية الآداب تعاني من ورم بالمخ لعمل جلسات علاج طبيعي بمركز التأهيل للقوات المسلحة بالعجوزة، وإجراء عملية بالعمود الفقري لطالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة عن طريق جهاز شد المراقبة العصبية بمعهد ناصر، واستكمال علاج إحدى الطالبات من كلية الحقوق بمركز التأهيل للقوات المسلحة لعمل جلسات العلاج الطبيعي المائي لعدم توافر هذه الخدمات بمستشفيات جامعة القاهرة، واستخراج أمر دفع إلكتروني لطالب بكلية الحقوق لعمل تحاليل لمعاناته بتجلط الدم وبتر أسفل الركبتين، وشراء أدوية لأحد طلاب كلية التجارة لعدم توافرها بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي، واستكمال علاج أحد طلاب كلية الحقوق بمعهد ناصر يعاني من نزيف بعد إجراء عملية زراعة نخاع عظمي.

ووافق المجلس، على إنشاء نادي يونسكو جامعة القاهرة للتنمية المستدامة حيث يمثل نشاطا ثقافيا يتبنى فكر ونظام العمل باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

كان مجلس جامعة القاهرة قد استضاف بجلسته الدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، للتعرف على اختصاصات المكتب وأنشطته، بما في ذلك المنح والمشروعات والجهات المانحة لها، والرد على التساؤلات الخاصة بمشروعات الاتحاد الأوروبي، ومنح ايراسموس، وتقديم المكتب للمنح قصيرة وطويلة المدى ودورات وورش العمل أون لاين، إلى جانب استعراض فعاليات وانشطة المكتب بالتعاون مع كليات ومعاهد الجامعة.

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