شملت 148 طبيبا و5 رؤساء أقسام.. قائمة تعيينات جديدة بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارات بتعيين 5 رؤساء جدد لمجالس أقسام الأمراض النفسية، والجلدية، وجراحة القلب والصدر، وجراحة المخ والأعصاب، وطب العين وجراحتها.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق، والحفاظ على تقدم كلية الطب، وما أحرزته من نجاحات على مختلف المستويات محليا وعالميًا، ومواكبة كل المستحدثات فى علوم الطب، واستثمار كل الطاقات والإمكانات المادية والبشرية، بمايمكنها من أداء دورها الريادي في المنطقة، والمنافسة مع أرقى الجامعات العالمية.

وقد شملت قرارات رئيس الجامعة تعيين كل من:

د. تامر أحمد أحمد جويلي رئيسا لقسم الأمراض النفسية، ود. رندة محمد أحمد يوسف رئيسا لقسم الأمراض الجلدية، ود. ضياء الدين أبوالسعود إبراهيم رئيسا لقسم جراحة القلب والصدر، ود. حازم عبد البديع أحمد جودة رئيسا لقسم جراحة المخ والأعصاب، ود.حاتم أحمد حسن سعيد رئيسا لقسم طب العين وجراحتها.

كما أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارا بتعيين 148 طبيبا مقيما بكلية الطب في 34 تخصصا طبيا لسد العجز وتوفير الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة للمرضى المترددين على مستشفيات الجامعة، باعتبارها الملاذ الآمن لجميع المرضى من مصر والعالم العربي.

وأوضح رئيس الجامعة ان هذه التعيينات تستهدف توفير أطباء متميزين في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات الطبية المتميزة، في إطار دور كلية الطب ومستشفيات الجامعة.

ووجه د. محمد سامي عبد الصادق قيادات المواقع والتخصصات التى يلتحق بها الأطباء الجدد، بالاستفادة المثلى، واستثمار طاقاتهم في رفع مستوى الخدمات بمستشفيات الجامعة، باعتبارهم من العناصر المؤهلة علميا وعمليا، ويمتلكون أفضل مستوى من المهارات الطبية كل في تخصصه.

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