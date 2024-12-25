مدتها عام.. دورة لغة إيطالية للطلاب والخريجين بجامعة حلوان مقابل 600 جنيه

كتب- عمر صبري:

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن إطلاق دورتين مختلفتين لتعلم اللغة الإيطالية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وبحسب بيان، تتمثل في دورة اللغة الإيطالية عام، يبدأ يوم الأحد الموافق 2025/1/26 وتستمر الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا بواقع 24 ساعة تدريبية.

أما الدورة التدريبية الثانية وهي دورة اللغة الإيطالية محادثات، تبدأ يوم الاثنين الموافق 2025/1/27 وتقام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بمجموع 24 ساعة تدريبية.

الدورات متاحة لجميع الطلاب والمهتمين سواء كانوا من داخل الجامعة أو خارجها وللتسجيل يشترط تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المحددة، وتتمثل الرسوم المطلوبة للطلبة المصريين 600 جنيه مع صورة بطاقة الرقم القومي وللطلاب الوافدين 150 دولارًا مع صورة جواز السفر.

أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذه الدورات في تعزيز قدرات الطلاب والمهتمين في تعلم اللغة الإيطالية التي تُعد أداة مهمة للتواصل الثقافي والمهني.

وأوضح الدكتور شادي الكردي أن المركز يوفر بيئة تعليمية متطورة لتحقيق أقصى استفادة للمشاركين، وللتسجيل أو الاستفسار يمكنكم التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01018611471 أو زيارة صفحة المركز الرسمية على فيسبوك من خلال الرابط صفحة المركز على فيسبوك اضغط هنا.

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