أستاذ تغذية تكشف فوائد جديدة لتناول البيض

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن البيض يحتوي على مادة الكولين، وهي مادة مغذية تقلل من الإلتهابات والتدهور المعرفي.

وأضافت أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه يحتوي أيضا على التربتوفان والذي بدوره يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين.

وأوضحت الدكتورة شيماء السيد، خلال نشرة بحثية، صادرة عن المركز القومي للبحثو التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مادة السيروتونين لها أكبر الأثر في تحسين المزاج العام وإعادة مواعيد النوم إلى طبيعتها.

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