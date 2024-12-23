أستاذة عقاقير تحدد أفضل 10 أعشاب للتصدى لمرض السكري.. أبرزها الحلبة والزنجبيل

كتب- عمر صبري:

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس الندوة السابعة من سلسلة ندواته التثقيفية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني أسامة كامل، عميدة الكلية.

ألقت الندوة الدكتورة أميمة الدهشان، أستاذ ورئيس قسم العقاقير بالكلية، تحت عنوان "Top 10 Anti-Diabetic Herbs".

سلطت الضوء على أهمية النباتات الطبية في التصدي لمرض السكر، حيث استعرضت قائمة من الأعشاب والنباتات الطبيعية المعروفة بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم، مثل: الحلبة، الزنجبيل، الكركم، البصل، القرفة، الصبار، الريحان، النيم، المورينجا، والجنسنج.

تناولت الدكتورة أميمة الدهشان بالدراسة العلمية المركبات الفعالة المستخلصة من هذه النباتات، والتي أثبتت دورها المميز في تحسين مستويات السكر وتنظيمها.

كما شددت على أهمية دمج هذه النباتات في النمط اليومي للحياة بجانب استخدام الأدوية، مع اتباع نظام غذائي ورياضي متوازن لضمان صحة أفضل لمرضى السكر.

تأتي هذه الندوة ضمن رؤية الجامعة لتحقيق التثقيف المجتمعي وتعزيز الوعي بأهمية الطب البديل والنباتات الطبية في علاج الأمراض المزمنة، مما يعكس التزام جامعة عين شمس بتقديم كل ما هو مفيد ومبتكر لخدمة المجتمع وتنميته.