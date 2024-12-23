تفاصيل جديدة عن عروض إنشاء فرع لجامعة القاهرة خارج البلاد

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بعض الملامح العامة لخطط وأولويات العمل بجامعة القاهرة في المرحلة المقبلة، والتي يأتي في مقدمتها مواصلة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي اطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي فـي مارس من العام 2023، وبوجه خاص في هذا السياق إلى محور التكامل ويتمثل في تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى الذي تترأسه جامعة القاهرة، ويضم العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ليربط هذا التحالف ما بين الأكاديميا والصناعة وبالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار خطة التنمية الشاملة لمصر، وبما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة، أن تنفيذ المبادرات الرئاسية على رأس الأولويات، وهي تشكل نقطة فارقة ومضيئة في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعيا وتعليمياً، حيث تعمل جامعة القاهرة على المشاركة في تنفيذ هذه المبادرات، ومنها على سبيل المثال: مبادرة (حياة كريمة) ومبادرة (تكافل وكرامة) ومبادرة (تحالف وتنمية) ومبادرة (صناعية مصر) ومبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى توفير حماية متكاملة ترفع العبء عن كاهل المواطنين وتقدم الدعم لجميع فئات المجتمع وتعمل على تحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار إلى استمرار العمل في المشروعات الخدمية التي ترتبط بالجامعة والتي توليها أجهزة الدولة عناية واهتمام خاص، ونشير في هذا الخصوص إلى مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد (مستشفى500500) الذي يوشك على بدء تشغيله مع حلول شهر رمضان المعظم، ومشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، هذا الصرح الطبي العملاق الذي يخدم 2 مليون مريض سنوياً ويحتاج إلى تضافر الجهود حتى يواكب المستجدات العالمية ، كذلك نشير إلى المجمع الطبي للأطفال بمدينة السادس من أكتوبر (مستشفى أبو الريش الجديد للأطفال) والمقرر إطلاق العمل به بعد عام ونصف من الآن ،ًهذا بالإضافة إلى مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وقد اعترضته بعض المشكلات خلال السنوات الماضية، وتوصلنا إلى حلول جذرية بشأنها ونعمل عليها خلال الأيام المقبلة.

أكد الحرص على الاستفادة من حزمة التشريعات المرتبطة بمنظومة التعليم العالي والتي صدرت في السنوات الأخيرة، فضلاً عن مواكبة الركب العالمي في مستجدات التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد ملف متكامل لجامعة القاهرة الأهلية عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 ورفع الملف إلى المجلس الأعلى للجامعات تمهيداً لاستصدار القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة التي ستمثل قيمة مضافة حقيقية لكيانات جامعة القاهرة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى اتخاذ إجراءات تأسيس عدد من الشركات التابعة لجامعة القاهرة، عملاً بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2018 في شأن حوافر العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنها شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وشركات استثمار مخرجات البحث العلمي في المجالات الطبية والدوائية، وشركات الاستشارات في المجال الهندسي، وغيرها من الشركات التي ستعمل على تنمية الموارد وتدعم التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة السير قدماً في إنشاء أفرع لجامعة القاهرة خارج حدود جمهورية مصر العربية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على السماح للجامعات الحكومية بإنشاء أفرع لها بالخارج، ولدينا عدة عروض نختار الأفضل من بينها، وبما يليق مع اسم ومكانة جامعة القاهرة.

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