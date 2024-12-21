للالتحاق بكليات الطب الخاصة.. 4 إجراءات بامتحانات العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، إن الكلية وضعت إجراء امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية والراغبين في الالتحاق بكليات الطب البشري بالجامعات الخاصة؛ حيث يأتي هذا الامتحان كجزء من جهود الوزارة لضمان التحاق الطلاب بالمستوى التعليمي المناسب، بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية المعتمدة للتعليم الطبي في مصر.

وأضاف صلاح أنه سيعقد الامتحان بالقاعة الكبرى للامتحانات بكلية طب قصر العيني، وفي إطار التحول الرقمي، قامت كلية طب قصر العيني بميكنة كاملة لعملية الامتحان لضمان الدقة والشفافية.

وأوضح عميد كلية طب قصر العيني أن الإجراءات شملت التالي:

- تصنيف الطلاب وفقًا للجامعات والمستويات المختلفة.

- إعداد اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة لكل طالب لتمكينه من الدخول إلى الامتحان.

- تخصيص امتحان إلكتروني لكل طالب يظهر مباشرة بعد تسجيل الدخول، بما يتيح تحديد مستواه بدقة.

- إعداد النتائج بشكل فوري عقب انتهاء الامتحانات؛ لضمان سرعة عرضها على الطلاب.

وأجرت الكلية جميع التجهيزات اللازمة بالقاعة الكبرى للامتحانات؛ لاستيعاب الطلاب وتوفير بيئة ملائمة واحترافية أثناء الامتحان.

وتم توفير أحدث الوسائل التقنية لضمان سير العملية بسلاسة، وتخصيص فريق إداري متكامل للإشراف على جميع مراحل الامتحان، بدءًا من استقبال الطلاب وحتى إعلان النتائج.

جدير بالذكر أن الطلاب الذين يجتازون الامتحان سيتم تصنيفهم أكاديميًّا حسب المرحلة التعليمية التي يصنف عليها كل طالب، وسيتم التحاقهم بإحدى الجامعات الخاصة لاستكمال دراستهم الطبية.

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