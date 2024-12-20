مدير مؤسسة الصحة والهجرة الإيطالية: جامعة القاهرة تحقق التنمية المستدامة

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق فعاليات الملتقى الذي نظمته جامعة القاهرة من خلال مكتب العلاقات الدولية ود.هايدى بيومى مدير المنح والمشروعات، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة ووزارتي الصحة بمصر وإيطاليا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة والهجرة.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، بالتعاون المصري الإيطالي، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة، ولافتًا إلى أن جلسات الملتقى غرضها الإسهام في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية ورسم خارطة طريق للتصدي لهذه الظاهرة.

ومن جانبها أشارت ماريلا لا روتشا نائب رئيس بعثة السفارة الإيطالية إلى سعي الجامعات الإيطالية نحو التعاون مع جامعة القاهرة صاحبة السمعة الأكاديمية الطيبة، مؤكدة على وجود العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين في الفترة المقبلة.

كذلك تحدث الدكتور حاتم عامر ممثلا عن وزارة الصحة المصرية، وأشار إلى وزارة الصحة تقوم بدور فعال فى مواجهة التغيرات المناخية وتقدم حلولا بناءة للتعامل مع تحديات الهجرة.

كما تحدث كريستيانو كامبوني مدير مؤسسة الصحة والهجرة والفقر الإيطالية مؤكدا على دور الملتقي في تحقيق أهداف التنمية الستدامة، وتحديدًا في مجالات الصحة وتغير المناخ والعدالة الاجتماعية

شارك فى فعاليات الملتقى نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، ومنهم من جامعة القاهرة: الدكتور فاطمة عابد عميد كلية التمريض، والدكتور محسن أبو النجا الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد الحسين كامل بالمعهد القومي لعلوم الليزر، والدكتور إيناس جاب الله بكلية طب قصر العيني، والدكتورة نسرين صلاح الدين بكلية الصيدلة، والدكتور منى حجازى بكلية التمريض.

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