للمعلمين.. 5 معلومات عن دبلومة التأهيل المهني في التعليم والتثقيف بالفن 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن قسم علوم التربية الفنية تخصص مناهج وطرق تدريس بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حاتم سعيد، عميد الكلية، عن فتح باب التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" للعام الجامعي 2024-2025.

يستهدف البرنامج الحاصلين على درجة البكالوريوس من مختلف الجامعات والمعاهد المعتمدة، وقد حصل على اعتماد رسمي من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار الوزاري رقم (١٣٢٢) الصادر في ٦ نوفمبر ٢٠٢٤.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الدبلومة:

1- تهدف الدبلومة إلى إعداد معلمين متخصصين في التربية الفنية.

2- يمكنهم العمل في مجالات متنوعة تشمل المدارس الخاصة واللغات والمدارس الحكومية والفنية والصناعية، بالإضافة إلى مراكز الأنشطة الفنية في الأندية والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب.

3- يكتسب الملتحقون بالبرنامج مهارات متقدمة تمكنهم من تطبيق المبادئ والنظريات الحديثة في التربية الفنية، واستخدام استراتيجيات التقييم والتقويم المعاصرة، والتخطيط للبرامج والأنشطة والورش الفنية والثقافية.

4- يركز البرنامج على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعلم والتواصل، مما يؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل بكفاءة عالية.

5- في نهاية البرنامج، يحصل الملتحقون على شهادة معتمدة من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تفتح لهم آفاقًا مهنية واعدة في مجال التعليم والتثقيف بالفن.

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