لمرحلة البكالوريوس.. رابط التقديم في منحة هيئة تمبس" 2025-2026

كتب- عمر صبري:

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح دراسية لمرحلة البكالوريوس للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها، والمقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس)، وذلك وفقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025/2026.

تشمل المنح عددًا من المجالات، منها: الرياضيات، الفيزياء، تكنولوجيا المعلومات، التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى التخصصات الطبية مثل الطب، طب الأسنان، الصيدلة، وكذلك التخصصات التي تخدم أهداف رؤية مصر 2030.

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة مراجعة واختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا.

كما يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجري اضغط هنا، ،علمًا بأن آخر موعد للتقدم هو 16/1/2025.

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